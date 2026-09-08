Milei renueva la campaña argentina por las Malvinas

Bienvenido de nuevo a World Brief, donde analizamos Presidente argentino Javier MillaEl renovado impulso de la Islas Malvinasenfrentamientos entre hutíes y las fuerzas gubernamentales en Yemeny aerolíneas internacionales que suspenden vuelos a Rusia.

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AMalvinas a la vanguardia

En un discurso televisado a nivel nacional el jueves, el presidente argentino Javier Milei amenazó con sancionar a las empresas que extraen petróleo cerca de las Islas Malvinas, un territorio controlado por los británicos que también reclama Argentina. Milei también anunció nuevos fondos para una base naval en la provincia más meridional del país, lo que aumentaría la presencia militar de Buenos Aires cerca de las islas.

“Cualquier avance adicional en las Islas Malvinas será considerado una violación de nuestra seguridad nacional”, dijo Milei, utilizando el término argentino para el archipiélago.

La amenaza de sanciones tiene como objetivo detener el desarrollo del proyecto Sea Lion, un yacimiento petrolífero en aguas profundas operado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Las compañías tienen la intención de comenzar a perforar en los próximos meses y comenzar a bombear petróleo en 2028. Rockhopper dijo en un comunicado que no espera que el anuncio de Milei tenga un “efecto material” en esos planes.

Mientras tanto, el secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, afirmó en las redes sociales el compromiso “absoluto e inquebrantable” de Gran Bretaña con las Malvinas. “Las Malvinas son británicas porque los isleños eligen ser británicos”, dijo, refiriéndose a un referéndum de 2013 en el que los residentes de las islas votaron abrumadoramente a favor de permanecer en el Reino Unido.

Gran Bretaña ha gobernado las islas casi continuamente desde 1833. En 1982, estalló la Guerra de las Malvinas cuando Argentina se apoderó de las islas. El ejército británico retomó el territorio después de 74 días, pero la disputa sobre la soberanía de las islas sigue siendo polémica. Cuando Argentina e Inglaterra se enfrentaron en el campo de fútbol durante la Copa del Mundo de este verano, los jugadores argentinos celebraron su victoria sosteniendo una pancarta que decía â€œLas Malvinas Son Argentinasâ€ (“Las Malvinas Son Argentinas”).

Cuando asumió el cargo en 2023, Milei pareció restar importancia a las Malvinas para priorizar una relación más estrecha con Estados Unidos, que durante mucho tiempo ha mantenido neutralidad en el tema. Sin embargo, en los últimos meses ha expresado cada vez más la posición tradicional argentina en lo que algunos analistas ven como un esfuerzo por contrarrestar la caída de las calificaciones internas.

“La tardía aceptación de las Malvinas por parte de Milei demuestra por qué el reclamo argentino sobre las islas sólo se volverá más insistente en el futuro: los políticos nacionales utilizan casi universalmente las Malvinas para demostrar sus credenciales nacionalistas”, escribió Antonio De Loera-Brust en Política exterior en julio.

La decisión de Milei de reavivar la cuestión de las Malvinas probablemente también estuvo influenciada por los frágiles vínculos de Gran Bretaña con Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó más temprano el jueves que podría no apoyar a Gran Bretaña en un conflicto por las islas debido a la falta de apoyo del país a la guerra de Estados Unidos contra Irán. Durante su discurso, Milei elogió a Trump y destacó la estrecha relación entre los líderes.

“Reclamar territorio británico ya no es el obstáculo que alguna vez fue para los vínculos de Argentina con Europa y Estados Unidos, lo que significa que los líderes argentinos ya no tienen que elegir entre temas”, escribe De Loera-Brust.

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Lo que estamos siguiendo

Escalada de violencia. Al menos 81 personas murieron y miles fueron desplazadas en Yemen después de que los hutíes, respaldados por Irán, lanzaran un ataque terrestre el jueves hacia el estrecho de Bab el-Mandeb, un punto clave para el transporte marítimo internacional en el extremo sur del Mar Rojo.

El ataque es parte de un esfuerzo de los hutíes para separar de la costa la ciudad de Taiz, controlada por el gobierno, capturar la ciudad portuaria de Mokha y, en última instancia, controlar todo el tráfico a través del estrecho. Desde que declararon un bloqueo a los petroleros sauditas en el Mar Rojo en julio, los hutíes han seguido atacando barcos e instalaciones sauditas, lo que genera preocupaciones de que pueda reavivar una guerra en toda regla con Riad.

Eso añadiría una presión adicional a los precios mundiales del transporte marítimo y de la energía. Los precios del diésel en Estados Unidos alcanzaron el viernes un máximo histórico de 5,85 dólares el galón. Los expertos dicen que es probable que los precios del combustible se mantengan altos hasta que se reanude completamente el transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, insistió el jueves en que la administración Trump está haciendo “muchas cosas” para presionar a Irán para que deje de disparar contra barcos comerciales en el estrecho, y el viernes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra un banco de inversión turco menor y dos filiales que hacen negocios con Teherán. “Aunque esperamos que no sea necesario sancionar a más bancos, eso depende en última instancia de qué tan rápido la comunidad internacional entre en razón y deje de apoyar al asesino régimen iraní”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Sin embargo, los repetidos ataques militares estadounidenses, el bloqueo petrolero y las aplastantes sanciones económicas hasta ahora no han logrado convencer a los dirigentes de Irán de dar marcha atrás.

Cielos traicioneros. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el jueves que las aerolíneas internacionales están comenzando a atender su llamado de suspender los vuelos a Rusia. Esto sigue a su anuncio a principios de esta semana de que Ucrania ampliaría los ataques con aviones no tripulados cerca de los aeropuertos rusos en un esfuerzo por perturbar la economía de Moscú.

El jueves se cancelaron 97 vuelos a Rusia, según datos de FlightRadar24, incluidos servicios operados por aerolíneas turcas, emiratíes, egipcias, armenias, kuwaitíes y tayikas. Air Tanzania anunció que los vuelos a Moscú se suspenderían hasta el lunes.

â€œ[W]Estamos advirtiendo a nuestros socios: los días seguros en los cielos de Rusia han terminado”, dijo Zelensky en una publicación del martes en X.

Ucrania ha intensificado su campaña aérea contra Rusia en los últimos meses, con un nuevo pico de alrededor de 16.000 drones cruzando el espacio aéreo ruso en agosto. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, sus fuerzas derribaron 416 drones ucranianos entre el miércoles por la noche y el jueves por la mañana.

Foro tenso. El Foro de las Islas del Pacífico (PIF), una reunión de seis días de duración de funcionarios de 18 países y territorios, llegó a su fin el viernes. La región ha surgido como un escenario estratégico primario en la última década en medio de una batalla por la influencia entre potencias globales como China y Estados Unidos. Las reuniones, que se celebraron en Palau este año (uno de los 11 países del mundo que reconocen a Taiwán), se vieron empañadas por tensiones geopolíticas.

Abordar el lanzamiento de prueba de un misil balístico por parte de China en el Pacífico Sur en julio fue una de las principales prioridades de la agenda. Pero aunque los miembros del foro acordaron el jueves dejar constancia de su “preocupación” colectiva por el lanzamiento, la declaración estuvo lejos de ser una dura reprimenda, e incluso entonces no fue unánime: Nauru, una nación insular que rompió sus relaciones diplomáticas con Taiwán en 2024, discrepó.

Sin embargo, el Primer Ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, dijo a los periodistas que pensaba que la asamblea había “llegado a un muy buen lugar”, y que aunque Nauru “se desvinculó” de la declaración conjunta, “esa no debería ser una razón por la cual no deberíamos poder expresar una posición del PIF o una posición de consenso”.

Las retiradas de último momento de los principales líderes de cinco países miembros (Kiribati, Fiji, Vanuatu, Samoa y las Islas Salomón) eclipsaron los procedimientos desde el principio y provocaron sugerencias de que la influencia china, derivada de su descontento por la ubicación anfitriona, podría ser la culpable. El ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, se abstuvo de acusar directamente a Beijing de interferir, pero dijo que la ausencia colectiva era “altamente sospechosa”.

¿Qué diablos?

Los resultados provisionales del martes mostraron que los votantes habían aprobado un referéndum sobre una nueva constitución en Guinea-Bissau. La nueva carta ampliaría la autoridad presidencial. ¿Cuál de los siguientes es no ¿uno de los poderes que otorgaría al presidente?

A. Nombrar y destituir al primer ministro y al gabinete

B. Crear y abolir ministerios

C. Determinar unilateralmente el presupuesto anual de las fuerzas armadas

D. Disolver el parlamento en una crisis política

Retazos

Puede ser que “las cosas buenas les lleguen a quienes esperan”, especialmente cuando se trata del famoso y largo vertido de Guinness, que tarda 119,5 segundos en completarse. Pero los ladrones no perdieron el tiempo y robaron dos camiones llenos de cerveza fuerte esta semana en un depósito cerca de Liverpool en el Reino Unido. La policía británica está intentando recuperar las 70.000 pintas, valoradas en 155.000 dólares. Esperemos que los ladrones no planeen beberlo todo ellos mismos.

Y la respuesta es…

A. Determinar unilateralmente el presupuesto anual del ejército

Los líderes golpistas de toda África han cambiado sus estrategias para retener el poder, ampliando a veces los períodos de gobierno de transición, retrasando las elecciones o utilizando las elecciones para legitimar su control continuo del poder, escribieron Salah Ben Hammou y Sydney Dobbins en julio de 2025.

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