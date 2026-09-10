En 1982, Chile importó abejorros europeos para polinizar cultivos; Los invasores cruzaron a Argentina, se extendieron por la Patagonia y empujaron a su único abejorro nativo hacia la extinción regional.

Abejorros europeos polinizando los cultivos. Créditos de la imagen: Wikimedia Commons

Lo que comenzó como una solución agrícola en el centro de Chile ha remodelado, durante cuatro décadas, las comunidades de polinizadores en todo el sur de América del Sur. Aproximadamente 300 reinas de Bombus ruderatus fueron introducidas en el centro de Chile en 1982-1983 procedentes de la población de Nueva Zelanda para aumentar el rendimiento de semillas de trébol rojo. Esta elección agrícola provocó alteraciones ecológicas que ahora ponen al Bombus dahlbomii en riesgo de extinción regional. Bombus dahlbomii es la única especie de abejorro nativa de la zona y es uno de los abejorros más grandes de América.Un segundo invasor se propagó más rápido de lo esperadoEl trébol rojo depende en gran medida de polinizadores de lengua larga, y las abejas melíferas han demostrado ser ineficaces en esta tarea. Se utilizó la especie Bombus ruderatus porque ya había demostrado su éxito en los campos de trébol rojo de Nueva Zelanda. El plan funcionó: libres de los enemigos naturales que habían limitado su número en Europa, las abejas se propagaron por sí solas y llegaron a la Patagonia, Argentina, a principios de los años 1990. Se necesitarían otros quince años para que la industria chilena del tomate de invernadero introdujera una segunda especie europea, Bombus terrestris, que a su vez tardaría casi otra década en dispersarse a través de los Andes y llegar a la Patagonia.Un parásito alienígena llegó con las abejas invasoras Carolina Morales, Marina Arbetman, Sydney Cameron y Marcelo Aizen documentaron los primeros registros de Bombus terrestris en la Patagonia, Argentina, en marzo de 2006, después de que se dispersara en los Andes desde invernaderos chilenos, en su artículo de 2013 en Frontiers in Ecology and the Environment, “Reemplazo ecológico rápido de un abejorro nativo por especies invasoras.” Su amplio estudio de la Patagonia encontró que en menos de cinco años de su introducción, B. terrestris se había convertido en la especie de abejorro más extendida y abundante en la región.De esta evidencia se pueden destacar algunas estadísticas interesantes. Durante la duración de la investigación, B. ruderatus extendió su distribución geográfica hasta 434 kilómetros, mientras que B. terrestris se extendió hasta 1.320 kilómetros. Esta extensión sur de su distribución estuvo acompañada por una retirada de B. dahlbomii. En otro estudio de 20 años de polinizadores que visitaban la flor nativa Alstroemeria aurea en el norte de la Patagonia, Aizen y sus colegas encontraron que las dos especies exóticas habían reemplazado al polinizador nativo B. dahlbomii, que había polinizado la flor durante generaciones.El abejorro nativo ha desaparecido de algunas partes de su área de distribuciónLa expansión del área de distribución por sí sola no explica completamente la rapidez con la que las abejas nativas desaparecieron de tantos lugares. Una segunda línea de investigación apunta a la enfermedad como un factor agravante. El estudio ‘Un parásito alienígena hace autostop hasta la Patagonia abejorro invasor‘ (Arbetman et al., 2013), publicado en Biological Invasions, probaron abejorros recolectados antes y después de la llegada de B. terrestris para el protozoo patógeno Apicystis bombi.

Los tomates de invernadero en Chile fueron polinizados utilizando Bombus terrestris importados. Créditos de la imagen: Wikimedia Commons

En ausencia de invasión, ni un solo espécimen de B. ruderatus o B. dahlbomii fue infectado por el parásito. Tras el establecimiento de B. terrestris en la zona, la situación cambió drásticamente. Casi uno de cada dos especímenes de B. terrestris dio positivo para el parásito, al igual que poco más de uno de cada dos especímenes de B. ruderatus y aproximadamente uno de cada nueve especímenes de B. dahlbomii. El análisis genético reveló que el parásito pertenecía al linaje europeo, lo que significa que probablemente había sido traído junto con las abejas comerciales. Como se señaló en el estudio mencionado anteriormente, este fue el primer caso registrado de Apicystis bombi infectando a B. ruderatus o B. dahlbomii en todo el mundo.Los investigadores están probando la monitorización acústica para rastrear a los supervivientes. Esta combinación de factores que son la competencia, la tasa acelerada de recambio de colonias del invasor y los patógenos de desbordamiento ha sido muy costosa. La especie B. dahlbomii se ha extinguido en ciertas áreas que solía habitar, como algunas porciones del Valle de Challhuaco que los científicos habían estado monitoreando durante décadas. Según la información proporcionada por la cuenta de especies de la UICN, esta abeja aún no ha sido clasificada en cuanto a su inclusión en la Lista Roja de la UICN. Este ejemplo demuestra la necesidad de implementar regulaciones relativas a los polinizadores no autóctonos. El artículo de Morales et al. establece de manera bastante directa lo que este estudio de caso particular implica para acciones futuras en otros lugares: dada la rapidez con la que un abejorro invasor desplaza a su congénere nativo, la introducción de polinizadores no autóctonos en áreas habitadas por especies de abejas en peligro de extinción debería hacerse con mucho más cuidado que lo que se hizo en Chile en 1982.