Martin O’Neill preferiría que el Celtic no tuviera aficionados que 300 en Ibrox después de que los Rangers confirmaran la asignación

El descontento de los aficionados por la calamitosa eliminación del Celtic en el play-off de la Liga de Campeones ante el LASK se expresó ampliamente en Parkhead el sábado en una pancarta que llevaba el mensaje “Vergüenza de clase mundial”, pero el ambiente general fue más de apoyo que amargo. Para sorpresa de O’Neill.

El Celtic hizo el trabajo con un doblete de Camilo Durán contra Falkirk, aunque el gol en propia puerta de Colby Donovan aseguró unos últimos 20 minutos llenos de nervios. No fue la victoria más bonita, pero fue crucial.

“Cuando nos bajamos del autobús, la multitud realmente nos vitoreó, lo cual fue inesperado y algo que probablemente no merecíamos. Me sentí muy complacido”, dijo O’Neill.

El centrocampista Luke McCowan, un chivo expiatorio en las redes sociales por su actuación en Linz, fue recibido desde el banquillo ante Falkirk con una ovación.

“Pensé que los aficionados estuvieron bien hoy”, dijo el ex capitán del Celtic Scott Brown a la BBC de Escocia.

“Me gustó lo que hicieron cuando McCowan entró. Ellos son los verdaderos fanáticos, van a los juegos, no se sientan detrás de los teclados.

“Eso es una falta de respeto. Luke ha tenido que borrar su Instagram o Twitter y no debería necesitar hacerlo. Es parte integral del fútbol, ​​tener un buen juego y un mal juego.

“Sé que estará dolido, pero se necesita un carácter fuerte para regresar y seguir con lo que hace. Luke lo hizo bien cuando entró. Es un gran fanático del Celtic y siempre quiere hacer lo mejor que puede para el Celtic”.