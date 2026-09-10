La deuda se acumula para los jóvenes argentinos, poniendo a prueba el apoyo al presidente Milei

Manifestantes protestan con las manos atadas frente al Ministerio de Economía, exigiendo medidas gubernamentales ante la crisis de deuda de los hogares, en Buenos Aires, Argentina, el jueves 20 de agosto de 2026. Víctor R. Caivano/AP Foto/Víctor R. Caivano Manifestantes sostienen una pancarta con un mensaje que dice en español: “Galperin usurero, Milei cómplice” afuera del Ministerio de Economía para exigir acción gubernamental sobre la crisis de deuda de los hogares en Buenos Aires, Argentina, el jueves 20 de agosto de 2026. Víctor R. Caivano/AP Foto/Víctor R. Caivano Estudiantes universitarios se reúnen en un salón de clases para discutir la deuda en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 26 de agosto de 2026. Rodrigo Abd/AP Foto/Rodrigo Abd Estudiantes universitarios se reúnen en un salón de clases para discutir la deuda en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 26 de agosto de 2026. Rodrigo Abd/AP Foto/Rodrigo Abd

BUENOS AIRES, Argentina (AP) — A los 18 años, Martín Taborda comenzó a estudiar derecho en la prestigiosa Universidad de Buenos Aires, Argentina, con la esperanza de convertirse en el primero de su familia en graduarse, pero apenas dos años después, ese sueño se le ha escapado de su alcance.

Desempleado y con una deuda de 1.300 dólares, ya no puede pagar el pasaje del autobús desde su suburbio ni los libros que necesita para seguir estudiando, ni siquiera en una universidad gratuita que ha ayudado a generaciones de argentinos a ascender a la clase media.

El artículo continúa debajo de este anuncio.

No está solo. Casi la mitad de los 45 millones de argentinos deben dinero y más de 5 millones están atrasados ​​en los pagos, según el Centro de Estudios Urbanos, una organización argentina sin fines de lucro que rastrea la deuda utilizando datos del banco central. Los prestatarios menores de 25 años tienen la tasa de morosidad más alta de cualquier grupo de edad, con un 37,6%.

“Casi no hay trabajo para nadie en este país en este momento”, dijo Taborda, quien pidió prestado el equivalente a poco más de 100 dólares a través de una aplicación de pago móvil en 2024 para gastos de educación. Su deuda se multiplicó por diez a medida que se acumulaban intereses por los pagos atrasados. Obligado a depender de los demás, dijo: “Empiezas a sentirte como un parásito”.

Una nueva ola de deuda de los hogares está poniendo a prueba el apoyo al presidente Javier Milei entre los jóvenes argentinos que ayudaron a elegirlo, y ofrece a la fragmentada oposición del país una oportunidad para reunir a los votantes desilusionados antes de las elecciones presidenciales del próximo año.

El artículo continúa debajo de este anuncio.

Los legisladores debaten propuestas de alivio de la deuda

Mientras los deudores y los sindicatos se reunían frente al Congreso el miércoles, los legisladores acordaron aceptar 50 propuestas para aliviar la deuda de los hogares, incluidos límites a las tasas de interés y planes de refinanciamiento.

Incluso el partido libertario de Milei votó a favor de debatir el alivio de la deuda –sin respaldar las propuestas en sí–, lo que subraya la creciente presión sobre Milei a medida que los votantes miran más allá de su éxito en controlar la inflación hacia las preocupaciones sobre empleos y salarios.

El artículo continúa debajo de este anuncio.

“Se endeudaron para llegar a fin de mes, porque sus sueldos se acaban cada vez más temprano en el mes”, dijo el miércoles el legislador opositor Pablo Juliano. “Muchos están cayendo en una espiral de endeudamiento para pagar otros préstamos. Las familias quieren pagar, pero no pueden encontrar una manera de reestructurar sus deudas con dignidad o asegurar protección contra prácticas abusivas de cobro de deudas”.

Milei ha rechazado los llamados a la intervención del gobierno, argumentando que las deudas impagas son un asunto privado entre prestatarios y prestamistas y no un síntoma de una crisis económica más amplia.

El Ministro de Economía, Luis Caputo, prometió en una conferencia de prensa reciente que los bancos estaban flexibilizando los términos de pago, aunque agregó: “No debemos confundir la empatía con las políticas públicas”.

Los argentinos se endeudan sólo para sobrevivir

Una tarde reciente, Taborda se unió a unas pocas docenas de estudiantes en un salón de clases de la facultad de economía de su universidad para discutir el costo emocional de sus deudas.

El artículo continúa debajo de este anuncio.

La reunión siguió reglas de confidencialidad similares a las de Alcohólicos Anónimos. Un moderador pidió que se levantara la mano: ¿Quién compró alimentos a plazos? ¿Quién pidió prestado a través de aplicaciones de pago para llegar a fin de mes? ¿Quién se endeudó para pagar préstamos antiguos?

Desde que asumió el cargo a finales de 2023 prometiendo romper con un establishment político desacreditado, Milei ha recortado el déficit presupuestario y ha reducido la inflación anual desde un máximo del 289% a principios de 2024 a alrededor del 34% en julio.

La mayor estabilidad macroeconómica ha alentado a los bancos a prestar más, mientras que los fuertes recortes a los subsidios al gas, la electricidad y el transporte han hecho subir las facturas más rápido que los ingresos, obligando a muchos argentinos a pedir prestado sólo para sobrevivir.

El artículo continúa debajo de este anuncio.

En el pasado, los aumentos salariales destinados a mantener el ritmo de una inflación galopante podían aliviar gradualmente la carga de los pagos fijos de los préstamos. Ahora, una inflación más lenta significa aumentos salariales menores, mientras que los costos de endeudamiento siguen por las nubes bajo la estricta política monetaria del gobierno. Las aplicaciones de pagos digitales requieren menos papeleo que los bancos, pero a menudo cobran intereses mucho más altos debido al mayor riesgo, con tasas anuales que alcanzan los tres dígitos.

“Hubo un tiempo en el que la gente pedía préstamos para comprar una casa, un apartamento, un coche”, dijo Vanesa Bittoco, portavoz de Deudores Organizados, un grupo que aboga por planes de pago vinculados a los ingresos de los trabajadores. “Ahora la gente pide préstamos para comprar alimentos y llegar a fin de mes”.

En la reunión de deudores anónimos, los estudiantes describieron sentirse atrapados, avergonzados y cada vez más impotentes sobre su futuro. La angustia se extiende más allá del campus: más del 80% de los adultos encuestados en Buenos Aires y sus suburbios en abril dijeron que los problemas económicos tenían un impacto importante en su bienestar psicológico, según el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la universidad.

La creciente deuda plantea un riesgo político para Milei

Los expertos advierten que las crecientes luchas por la deuda de los argentinos podrían erosionar el apoyo a Milei entre los votantes jóvenes mientras busca un segundo mandato en las elecciones presidenciales de 2027, a sólo 14 meses de distancia.

El artículo continúa debajo de este anuncio.

“Claramente, el modelo económico está golpeando a los jóvenes mucho más fuerte que a otros argentinos”, dijo la consultora de opinión pública Ana Iparraguirre, socia de la firma de estrategia GBAO, con sede en Washington. “Si esto continúa, Milei está poniendo en riesgo su reelección con el mismo electorado que lo ayudó a ganar”.

Milei ha mostrado poca simpatía por los argentinos en dificultades, culpando del aumento de la morosidad al gasto irresponsable.

“Compraron televisores para ver la Copa del Mundo y pensaron que decidirían más tarde si pagarían”, dijo a inversionistas en la ciudad portuaria de Rosario el mes pasado. “Bueno, ahora no han pagado”.

La reducción de la deuda se produce cuando el apoyo más amplio a Milei se ha debilitado. Una reciente encuesta en línea entre 1.500 personas realizada por el conocido encuestador argentino Zuban Córdoba situó la aprobación de la administración de Milei en un 33%, frente al 49% en diciembre de 2025, y la mayoría de los encuestados dijeron que están peor financieramente que cuando Milei asumió el cargo. La encuesta, realizada del 22 al 26 de julio, informó un margen de error de muestreo de más o menos 2,5 puntos porcentuales.

El artículo continúa debajo de este anuncio.

“Tendrán que ofrecer una solución”, dijo Bittoco, el defensor, sobre el gobierno. “De lo contrario, ellos son los que tendrán un problema”.

La escritora de Associated Press Isabel DeBre contribuyó a este informe.