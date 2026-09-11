‘Las estrellas argentinas que no hablan inglés son patéticas: aprende la jerga o lárgate’

BRENT A GOB: Esta semana, Harry Brent va tras Enzo Fernández y las otras estrellas de la Premier League argentina que se niegan a hablar inglés, y a Mike Dean por ser una salchicha tonta.

Nuestro hombre Harry Brent está furioso en su última columna

Estoy harto de que los argentinos vengan a la Premier League y se nieguen a aprender inglés. Como un grupo de británicos quemados por el sol pidiendo pastel y patatas fritas en un bar de tapas de Benidorm: es irrespetuoso y perezoso.

Por ejemplo, Enzo Fernández, el fichaje de verano del Manchester City que igualó el récord de transferencias británicas, ha estado en el Reino Unido durante casi cuatro años; sin embargo, su conocimiento del idioma inglés es tan sólido como el conocimiento de la física cuántica de Cole Palmer.

La semana pasada lanzó un vídeo de bienvenida a los aficionados del City. enteramente en español. Eso es material amateur propiamente dicho; estoy hablando de niveles de comentarios de Lee-Dixon de material amateur.

Enzo Fernández se presentó al Manchester City en español (Imagen: Getty Images)

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Esto no es nada nuevo, por supuesto. Los futbolistas argentinos tienen una larga y tediosa historia de tratar las lecciones de inglés con el mismo entusiasmo que Roy Keane trata con las bufandas mitad y mitad.

Carlos Tevez y Sergio Agüero pasaron más tiempo en Inglaterra que Ben White en una cama de bronceado, pero entre ellos tenían un vocabulario más reducido que el de un loro en una tienda de mascotas.

Tevez afirmó que se negó a aprender el idioma como una especie de venganza por la lucha de su tío en la Guerra de las Malvinas. Pero dado que estaba más que feliz de vivir y formar una familia aquí, su columna vertebral moral es tan fuerte como las muñecas de Robert Sánchez.

Sergio Agüero y Carlos Tevez apenas hablaban inglés a pesar de pasar años en la Premier League

Incluso Lionel Messi, que ya lleva tres años holgazaneando en Miami, evita el inglés con la misma desvergüenza que muestra Cristiano Ronaldo al negarse a abandonar Portugal.

Los futbolistas no viven exactamente vidas agitadas. Pasan más tiempo en el sofá que el Tottenham cerca de la zona de descenso. ¡Así que descargad una maldita aplicación de lenguaje, imbéciles!

Los juegos sucios de Mike Dean

Oh, Mike Dean, salchicha tonta. Sentarse frente a Jamie Vardy, un tipo que vive de Red Bull y bolsas de nicotina, y de alguna manera emerger como el personaje más dudoso de la sala requiere algo de esfuerzo. Bravo.

Para cualquiera que no esté al tanto, el ex árbitro reveló casualmente en el podcast de Vardy que él y otros funcionarios de la Premier League solían jugar “minijuegos” secretos durante los partidos, como quién podía aguantar más tiempo sin pitar una falta.

Mike Dean se ha quedado con un huevo en la cara (Imagen: MI News/NurPhoto)

O es estúpido, arrogante o un mentiroso, o, como Matt Hancock, una mezcla nociva de los tres. Porque, ¿qué clase de imbécil se enorgullece de hacer mierda activamente durante todo un partido de fútbol, ​​ya sabes, aparte de Alejandro Garnacho?

Por supuesto, a Mike Dean le encanta ser el centro de atención más que al Tottenham pagar de más por delanteros promedio del Manchester City, pero este tipo de admisión descarada demuestra que la cultura del arbitraje en Inglaterra es más tóxica que un portal de festivales.

Por lo general, estoy en el campo de “los árbitros reciben más palo del que merecen”. Pero ya no tengo más que darles simpatía.

Lo único que son es el equivalente futbolístico de Just Stop Oil: un grupo de bichos raros engreídos, que buscan atención y moralmente en bancarrota.