Renault fabricará camioneta en Argentina dirigida a compradores de automóviles de Sudamérica

Por Gilles Guillaume

GUYANCOURT, Francia, 10 de septiembre (Reuters) – Renault presentó el jueves su nueva camioneta Niagara, un modelo que luciría fuera de lugar en las calles de París pero que es fundamental para “la estrategia de crecimiento del fabricante de automóviles francés en América Latina”.

Renault apunta a América Latina, India y Corea del Sur para reducir su dependencia de Europa, que representó más del 70% de sus ventas en “el primer semestre de 2026 pero donde enfrenta una intensa competencia” de las marcas chinas.

Las camionetas representan hasta el 30% de las ventas de vehículos en América Latina.

El Niágara, que es más largo que su antecesor, el Renault Oroch, será ensamblado en la planta que Renault tiene en Córdoba, Argentina. Renault espera que el nuevo modelo le ayude a desafiar a los líderes del mercado en el segmento de camionetas de media tonelada de América Latina, incluidos Fiat Toro, Ford Maverick, Chevrolet Montana y RAM Rampage.

“Somos un outsider, pero un outsider sólido”, dijo a los periodistas el vicepresidente de productos de vehículos comerciales ligeros de Renault, Frederic Clermont. “No empezamos de cero, tenemos una sólida trayectoria en vehículos comerciales”.

Si bien el camión está dirigido principalmente a clientes profesionales, Renault dijo que su diseño de doble cabina y su plataforma de carga integrada lo hacen lo suficientemente versátil para uso privado durante las noches y los fines de semana.

La Niagara también incorpora características clásicas de diseño de camioneta estadounidense, incluida una parte delantera prominente y barras antivuelco decorativas.

El camión se venderá “principalmente en Brasil, Argentina y Colombia, comenzando con modelos con motor de combustión, seguido de versiones híbridas”, dijo Renault.

En el primer semestre del año, Brasil fue el séptimo mercado más grande de Renault y Argentina el decimotercero. Fuera de la región Europa-Turquía-Marruecos, sin embargo, ocuparon el primer y cuarto lugar, respectivamente.

(Reporte de Gilles Guillaume. Edición de Mark Potter)