Voleibol: YME Sting recupera a su entrenador en jefe

GRANITE FALLS – Una cara familiar regresa a la banca para el equipo de voleibol Yellow Medicine East este otoño.
Holly Johnson-Partington, quien entrenó al Sting a principios de la década de 2000, regresa al mando para reemplazar al ex entrenador en jefe Arei Stokes. Esta será su séptima temporada en total como entrenadora en jefe en YME, que busca mejorar su récord de 6-19 de 2025. Sus entrenadoras asistentes son Cortney Lange y Aimee Johnson.
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“La gente me pregunta: ‘¿Por qué volviste a entrenar?’ Regresé porque quiero marcar una diferencia en la vida de estas niñas”, dijo Johnson-Partington. â€œLos equipos siempre son juzgados por sus victorias y derrotas. Oye, tal vez no obtengamos ‘W’ todas las noches en la cancha. Pero quiero enseñarles cómo sacar las ‘W’ fuera de la cancha enseñándoles cómo ser honestos, respetuosos, responsables, puntuales, diligentes en un día de trabajo duro, aprender a lidiar con críticas constructivas y comprender verdaderamente el significado de un equipo y de apoyarse mutuamente dentro y fuera de la cancha”.
El Sting tiene tres titulares para reemplazar: la armadora Lexi Stengel, la bloqueadora central Alana Almich y la atacante Bayli Sneller.
Los titulares que regresan del YME están todos en la red. Está la armadora senior de 5 pies 4 pulgadas Kourtney Peterson, la bloqueadora central junior de 6-0 Abbey Bones y la atacante junior de 6-0 Bailey Mortenson. Peterson está pasando de su posición de especialista defensiva la temporada pasada a armadora.
“Estoy emocionado de tener a Abbey, Kourtney y Bailey como tres jugadores clave realmente fuertes este año”, dijo Johnson-Partington. “Estas tres chicas trabajan muy duro y saben cómo ejecutarlo. Serán buenos líderes en nuestro equipo”.
A ese trío en la red se une la central senior Hanna Bjorndal. Otro senior, London Dormaine, está designado como especialista defensivo. El sustituto del líbero/especialista defensivo es el estudiante de primer año Kresley Enninga.
“Hanna trabajará para ser más agresiva en la red y más vocal como líder”, dijo Johnson-Partington. â€œLondres es mi petardo; ella siempre parece mantener el ánimo del equipo en alto y mantiene una gran actitud. Kresley es joven… Estoy muy impresionado con su actitud de nunca morir y sus grandes habilidades defensivas en la zaga”.
Johnson-Partington añadió: “Esté atento a que YME se muestre rudo a la defensiva y agresivo en la red. Tenemos muchas chicas jóvenes, pero tendremos mucha profundidad en el banco, lo que espero nos permita hacer algunos cambios durante los partidos”.