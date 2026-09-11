El debut de Trevon Diggs, mucho Jalen Milroe y otras cosas para ver en el final de pretemporada de los Seahawks en Kansas City

Como fue el caso en el partido de pretemporada de la semana pasada en Tennessee, un grupo de posición con mucho en juego todavía es el receptor, particularmente con Jake Bobo fuera por toda la temporada debido a una lesión en la rodilla, y con Tory Horton actualmente marginado por lo que Macdonald dijo que no es una preocupación a largo plazo.

Montorie Foster Jr. se ha destacado este verano, mientras que Cody White es el más experimentado del grupo que lucha por lugares detrás de Jaxon Smith-Njigba, Cooper Kupp, Rashid Shaheed y Horton. Ricky White III, una selección del draft de 2025 que pasó la temporada pasada en el equipo de práctica, también ha tenido un campamento fuerte, y varios otros jugadores, incluido el novato Emmanuel Henderson Jr., Rashad Rochelle e Irv Charles, intentarán hacer una declaración, particularmente en equipos especiales.

“Es difícil”, dijo Macdonald sobre la evaluación de la profundidad del receptor. “Tenemos un par de muchachos menos en este momento. Pero toda la sala ha hecho un muy buen trabajo. Por mucho que odies decirlo, hay oportunidades para los muchachos ahora que esos muchachos no están disponibles en este momento. Será interesante. Siempre estamos en competencia por equipos. Nunca es un uno por uno. Nunca es, ‘Este tipo no va, entonces este va’ o ‘Estamos intercambiando’. Siempre es todo el equipo. Está parejo entre los lados de la pelota. Ahora estás hablando del tipo de decisiones de equipos especiales. ¿Dónde, ‘el grupo DB o los apoyadores externos, cómo se involucra eso con las decisiones que tomas sobre quién se viste para ti en los juegos y qué roles desempeñan? Por eso es importante no contar números. “Está bien, lo logré, o tal vez no lo logré”, porque siempre es dónde estás y dónde está tu juego en comparación con dónde puedes llevarlo al siguiente nivel y luego lo que el equipo necesita para formar el mejor equipo posible para jugar un partido. Estamos entusiasmados con los muchachos que todavía tenemos”.