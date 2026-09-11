Las tensiones en Argentina podrían permitir que el Inter descanse a Lautaro durante el parón internacional (el 11 de septiembre a más tardar)

MADRID, ESPAÑA – 8 DE SEPTIEMBRE: Lautaro Martínez del Internazionale mira durante el partido de la fase MD1 de la Liga de Campeones de la UEFA 2026/27 entre el Real Madrid CF y el FC Internazionale Milano en el Estadio Santiago Bernabeu el 8 de septiembre de 2026 en Madrid, España. (Foto de Ángel Martínez/Getty Images)

Según La Gazzetta dello Sport, las tensiones dentro de la federación argentina podrían llevar a Lionel Scaloni a dejar fuera de la plantilla a varias de las mayores estrellas de la Selección, incluido Lautaro Martínez, permitiendo al capitán del Inter permanecer con los nerazzurri durante el parón internacional.

Argentina podría dar descanso a sus estrellas durante el próximo parón internacional de dos semanas.

Por qué Lautaro Martínez podría no estar incluido en la selección argentina

Como explica la Gazzetta, Argentina atraviesa un período de transición dentro y fuera de la cancha.

La federación no anunció sus próximos oponentes hasta ayer, cuando confirmaron amistosos contra Burkina Faso, Bolivia y Benin.

La federación está trabajando para darle una despedida digna a Lionel Messi, pero el ex astro del Barcelona no parece convencido, según la Gazzetta, mientras que el técnico Scaloni siente que su etapa con la selección ha terminado y no quiere extender su contrato más allá de diciembre de 2026.

La mayor parte de su personal, incluido el ex central del Inter y la Roma Walter Samuel, siente lo mismo.

También hay discusión sobre los bonos del Mundial, que, según fuentes en Argentina, aún no han sido pagados a los jugadores, lo que contribuye a una relación tensa entre ellos y la federación.

Por último, pero no menos importante, el presidente de la Federación Argentina, Claudio Tapia, se ha visto involucrado en una batalla legal para defenderse de acusaciones de lavado de dinero y en este contexto, es fácil entender por qué los grandes nombres de la selección nacional no están muy contentos de viajar a Sudamérica para disputar amistosos contra equipos menores.

Según Gazzetta, Lautaro y el Inter han recibido un aviso previo a la convocatoria, pero el caos de los últimos días podría convencer a la Federación Argentina de dejar en casa a muchos de sus grandes jugadores, incluido Lautaro, y organizarse mejor para el último parón internacional del año en noviembre.

El próximo lunes Argentina anunciará su convocatoria para los próximos partidos y, según Gazzetta, sería sorprendente ver a Lautaro involucrado: un escenario que seguramente no molestaría al Inter.