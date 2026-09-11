Inglaterra vs Pakistán: Michael Vaughan respalda a Dan Lawrence para su carrera como todoterreno

El equilibrio actual de Inglaterra, con Lawrence elegido en lugar de un jugador de primera línea, parece adecuado para las condiciones locales, y también podría funcionar en Sudáfrica y Australia, donde Inglaterra jugará este invierno.

Si bien probablemente se necesitarían opciones de efectos más fuertes para la gira de Bangladesh en el nuevo año, el éxito del cuarteto inglés de Ollie Robinson, Jofra Archer, Gus Atkinson y Josh Tongue ha disminuido la necesidad de un spinner en las condiciones locales y, a su vez, ayudó a la causa de Lawrence.

Sin embargo, todavía se avecinan decisiones clave de selección, ya que Jacob Bethell actualmente está fuera de la serie debido a una lesión en la rodilla.

Bethell, que también juega a los bolos a tiempo parcial, podría reemplazar a Lawrence o recuperar su lugar de manos de Jordan Cox, quien impresionó con dos cincuenta mientras reemplazaba a Bethell en el número tres.

Otras opciones incluyen empujar a Cox o Bethell para que abran en lugar de Emilio Gay (Cox abrió temprano en su carrera en el cricket del condado y Bethell es el actual abridor de Inglaterra para mayores de 50 años) y mover a Cox hacia abajo en el orden para reemplazar a Jamie Smith como portero.

Smith anotó un impresionante 61 en las primeras entradas de Inglaterra y ha mejorado su trabajo con los guantes después de una mala actuación en las Ashes.

“No tiene sentido mirar hacia el futuro porque aún no ha sucedido”, afirmó Lawrence. “Sólo estoy tratando de contribuir en cada prueba que pueda y dar una buena demostración de mí mismo.

“Afortunadamente, hasta ahora creo que lo he logrado.

“Obviamente, me vienen pensamientos a la cabeza y estoy desesperado, junto con todos los demás muchachos, por establecerme con la camiseta de Inglaterra, algo que no he hecho en mi carrera hasta ahora.

“Se trata simplemente de tratar de aprovechar cada oportunidad que se presente y realmente disfrutar la ocasión en lugar de sentirte nervioso por la ocasión. Simplemente diviértete, juega el cricket que me trajo aquí este verano”.