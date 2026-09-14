John Summit finaliza show en Argentina 40 minutos antes de lo previsto

Durante su show del 12 de septiembre de 2026 en Mandarine Park en Buenos Aires, ArgentinaSuperestrella del baile Juan Cumbre abruptamente concluyó su set a las 5:20 a.m.40 minutos antes de la hora de finalización anunciada del lugar a las 6:00 a.m. Esto efectivamente anuló la tan anunciada Cumbre de “tres horas” que se celebraría en la capital del sur.

La salida anticipada dejó a los fanáticos confundidos y provocó un acalorado debate en línea, donde los asistentes expresaron su frustración por la logística y las expectativas. Más allá de perderse la parte final del set, los fanáticos informaron una falta de explicación de por qué sucedió esto. Hasta anoche, ni el equipo de Summit ni el lugar habían abordado la situación.

Todo esto cambió hoy cuando el propio Summit entró en un hilo de Reddit y dejó un breve mensaje dando algo de contexto. En esa línea escribió: “El promotor debería haber contratado a un cerrador después de mí si querían que la fiesta continuara mucho más tarde.â€œ. También criticó la reacción de la multitud: “Hice lo mejor que pude, me entristece ver lo desagradecido que fue el público, pero es lo que es.â€œ

La situación básicamente dividió las opiniones en dos equipos: mientras que algunos asistentes acusaron a Summit de ser irrespetuoso al irse sin una explicación, otros culparon directamente a los productores del evento, PM Open Air, destacando el agotador calendario de presentaciones de Summit y argumentando que los promotores prometieron demasiado la duración de los sets sin alinearse con el itinerario del artista.

Hasta esta noche, los productores no han emitido ningún comunicado. La agenda de Summit sigue adelante según lo planeado, ya que se presentará en Río de Janeiro para las próximas fechas de la gira de su álbum en curso.