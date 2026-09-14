Daniel Muñoz: Nottingham Forest llega a un acuerdo para fichar al defensa del Crystal Palace

Bosque de Nottingham han llegado a un acuerdo por un valor mínimo de £ 22 millones para fichar a Daniel Muñoz de Palacio de Cristal.

El internacional colombiano ahora ha recibido permiso para pasar un examen médico antes de unirse a Forest.

El acuerdo reunirá a Muñoz con el jefe del Forest, Oliver Glasner, quien trabajó con el lateral durante su tiempo a cargo en Selhurst Park.

Las conversaciones sobre la medida llevan varios días y se aceleraron tras la derrota del Palace por 4-1 ante el Manchester City el viernes.

Muñoz se unió al Palace procedente del Genk belga en 2024 y ha sido un jugador clave para los Eagles en las últimas temporadas, desempeñando un papel crucial en los históricos triunfos del club en la Copa FA y la Europa Conference League con Glasner.

Al jugador de 30 años le quedan poco menos de dos años de su contrato actual y Palace está preparado para vender este verano.

Palace fichó a Anan Khalaili procedente del Royale Union Saint-Gilloise belga a principios de este verano y se espera que el internacional israelí ocupe el lugar de Muñoz en el equipo de Pierre Sage.

Muñoz ha disputado 109 partidos con Palace, anotó 11 goles y jugó en su primera derrota por 2-0 en la Premier League ante el Everton. Sin embargo, fue un suplente no utilizado en la derrota ante el City.

Forest también ha lanzado una oferta ambiciosa (40 millones de libras más una posible cláusula de venta) para fichar al mediocampista adolescente del Everton, Harrison Armstrong.