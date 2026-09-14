Ushuaia, Argentina, acaba de registrar su invierno con menos nieve en 40 años

Ushuaia, la ciudad argentina famosa como “el fin del mundo” y puerta de entrada al terreno de esquí de los Andes del Sur, acaba de registrar su nevada invernal más baja desde que comenzaron las mediciones sistemáticas en 1985, un verdadero mínimo en 40 años, según datos recientemente publicados por la propia red de monitoreo meteorológico de la región. Según datos de la Estación Meteorológica del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), proporcionados por el Servicio de Información Ambiental y Geográfica (SIAG), el invierno meteorológico de 2026 –junio, julio y agosto– produjo la menor nevada que Ushuaia ha registrado en cuatro décadas completas de datos.

La escasez no fue el resultado de una simple falta de tormentas, sino de un frustrante desajuste entre temperatura y precipitación que persistió durante los tres meses de invierno. De hecho, junio trajo precipitaciones totales muy por encima de la media. El problema fue el tiempo: el mes también registró algunas de las temperaturas promedio más altas de los últimos 30 años, lo que significa que casi toda la precipitación cayó en forma de lluvia en lugar de nieve. Julio giró en sentido contrario. Fue un mes genuinamente frío, pero también uno de los más secos de la historia, con apenas 9,2 milímetros de precipitación registrada durante todo el mes. Agosto dividió la diferencia de la peor manera posible, combinando escasas precipitaciones con temperaturas superiores a la media.

“Cuando llovía abundantemente, las temperaturas eran demasiado altas para que cayera en forma de nieve, y cuando hacía suficiente frío, la lluvia era escasa. Esta combinación explica la reducida cantidad de nieve que cayó durante el invierno de 2026”. — CADIC

El invierno de 2026 no surgió de la nada. Según el geólogo e investigador del CADIC Federico Ponce, la disminución de las nevadas en Ushuaia se viene acumulando desde hace aproximadamente una década, con una fuerte aceleración después de 2020. “Ese invierno marcó un mínimo en la cantidad de nieve caída desde 1985, que es cuando la estación meteorológica comenzó a registrar estos datos. En 40 años, podríamos decir que este es el invierno meteorológico que menos nieve registró”, dijo Ponce en el comunicado de prensa.

Ponce señaló que la tendencia a la baja ha sido visible desde aproximadamente 2016, pero que 2026 cayó incluso por debajo del punto más bajo ya establecido durante la caída acelerada de 2020-2025. Vinculó el patrón directamente con el aumento de las temperaturas en toda la región. “La cantidad de nieve ha ido disminuyendo año tras año desde aproximadamente 2016, y eso es especialmente visible después de 2020”, dijo Ponce, relacionando la disminución con el aumento de las temperaturas promedio anuales e invernales. Basándose en estudios de glaciares realizados aproximadamente desde 2011, señaló un aumento de temperatura medido del orden de 0,7 a 0,9 grados Celsius, vinculando el patrón con un calentamiento atmosférico más amplio observado en el sur de Tierra del Fuego, la Patagonia y en todo el mundo.

Cada invierno meteorológico desde 2020 ha registrado nevadas por debajo del promedio en comparación con la media de 30 años, según los registros de CADIC/SIAG, lo que significa que 2026 no solo tuvo una mala temporada, sino que extendió una racha de seis inviernos consecutivos por debajo del promedio. Los investigadores señalaron que si esto constituye una tendencia estadísticamente significativa a largo plazo, en contraposición a una racha de años inusualmente pobres, requeriría un análisis más específico.

Ushuaia es mejor conocida en los círculos de esquí como la puerta de entrada a Cerro Castor, la estación de esquí más austral del mundo, ubicada a unos 26 kilómetros (16 millas) de la ciudad. Cerro Castor ha capeado su propia cuota de temporadas de escasez y de inicio tardío en los últimos años, incluida una temporada de 2016 en la que su apertura se retrasó cinco veces distintas debido a la falta de nieve.

Si bien estos datos específicos provienen de la estación meteorológica de la ciudad de Ushuaia y no de las propias mediciones en la montaña de Cerro Castor, el patrón es una señal de advertencia relevante para un resort cuya identidad se basa en tener la temporada más larga y confiable de Sudamérica gracias a su latitud más al sur y su clima frío. Una tendencia al calentamiento lo suficientemente fuerte como para convertir las precipitaciones invernales en lluvia incluso durante los meses históricamente más nevados de Ushuaia es exactamente el tipo de cambio que podría poner presión sobre esa reputación con el tiempo.