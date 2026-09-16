¡Leo Messi convocó a Argentina!

Habrá un “último baile”. El selección argentina ha anunciado la convocatoria de leo messi parael amistoso del próximo 6 de octubre que la “Albiceleste” jugará contra Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Argentina tendrá tres amistosos: Bolivia, Burkina Faso y Benin. Será este último (único) en el que Messi se despida. La AFA también ha anunciado que Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso Sólo estará en ese partido final.

‘Por tanto, se cumplirá el deseo de toda la Argentina: habrá despedida para Leo. “A todos los hinchas de la Selección Argentina, quiero informarles que, luego de una conversación que sostuvimos con el entrenador de la selección absoluta, Lionel Scaloni, “Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, el emblema de nuestra selección, nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que tenga la despedida que realmente se merece el 6 de octubre, aquí en Argentina”, dijo “Chiqui” Tapia. Presidente de la Federación Argentina de Fútbol.

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Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, emblema de nuestra Selección, nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que tenga la despedida que realmente se merece. ‘Chiqui’ Tapia

Todos los campeones del Mundial de Qatar 2022 también estarán presentes para que, junto a sus familias, lo acompañen en un partido que será inolvidable para todos los fanáticos de la selección, para presenciar el tango final del mejor jugador del mundo.

La plantilla completa de Argentina para el próximo parón internacional

‘En la lista de jugadores convocados por Scaloni para este parón internacional, cabe destacar, por ejemplo, la presencia de nombres como Franco Mastantuono (Fiorentina, cedido por el Real Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica), vega romana (Zenit), Matías Soulé (Romaníes) o Santiago Castro (Romaníes). Son las principales novedades más allá del “regreso” de Messi.’