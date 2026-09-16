Lionel Messi convocado por Argentina para despedirse en amistoso

Lionel Messi ha sido convocado por Argentina para hacer una aparición de despedida en un amistoso en casa en octubre tras su retiro internacional, confirmó la Asociación Argentina de Fútbol (AFA).

“Invitamos a jugar ‘al mejor jugador del mundo’, al ícono de nuestra selección, a nuestro capitán Lionel Andrés Messi, para tener una merecida despedida el próximo 6 de octubre, aquí en Argentina”, dijo en redes sociales el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Argentina jugará tres amistosos en casa durante la ventana internacional de la FIFA del 21 de septiembre al 6 de octubre, sus primeros partidos desde la Copa del Mundo.

Se enfrentarán a Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires el 6 de octubre, donde Messi, que anunció su retiro del fútbol internacional el mes pasado, ha sido invitado a jugar su partido de despedida.

Guía rápida Rodríguez se retira del fútbol internacional Espectáculo El mediocampista colombiano James Rodríguez se retiró del fútbol internacional el martes, después de haber jugado 131 partidos internacionales e inspirado a su país a los cuartos de final de la Copa Mundial 2014. â€œGracias por cada partido, cada alegrÃa, cada lÃ¡grima y cada sueÃ±oâ€ que compartimos. Defender los colores de la selección de Colombia fue uno de los “mayores honores de mi vida”, dijo Rodríguez en un video publicado “en las redes sociales”. El jugador de 35 años, que hizo su debut absoluto en 2011 y muchas veces fue capitán de Colombia, anotó 31 goles y representó a su país en tres Copas Mundiales y cuatro Copas América. Rodríguez saltó a la fama mundial en la Copa Mundial de 2014 en Brasil, anotando seis goles para ganar la Bota de Oro y Colombia alcanzó los cuartos de final. Su volea contra Uruguay en octavos de final le valió el Premio Puskas de la FIFA al mejor gol del año. Fichó por el Atlético Nacional colombiano la semana pasada con un contrato vigente hasta el próximo junio después de dejar el club Minnesota United de la Major League Soccer. Gracias por tus comentarios.

Argentina también se enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Kempes de Córdoba el 30 de septiembre antes de trasladarse a Buenos Aires para recibir a Burkina Faso el 3 de octubre. El partido de Bolivia se jugará con aforo reducido en un 50% como parte de las sanciones de la FIFA relacionadas con incidentes durante el Mundial de este año.

â€œLos futbolistas Messi, [Rodrigo] Por Pablo y [Giovani] Lo Celso estará presente para disputar el último amistoso el próximo 6 de octubre. “En tanto, el viernes se darán a conocer los nombres de los jugadores convocados de la liga local”, informó la AFA en un comunicado en el que anunció la convocatoria.

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Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada deberán cumplir suspensiones de 10 partidos, siete partidos y un partido, respectivamente, por sus papeles en un altercado tras la final del Mundial contra España.