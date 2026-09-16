Lionel Messi convocado por Argentina para despedirse en amistoso

Lionel Messi ha sido convocado por Argentina para hacer una aparición de despedida en un amistoso en casa en octubre tras su retiro internacional, confirmó la Asociación Argentina de Fútbol (AFA).
“Invitamos a jugar ‘al mejor jugador del mundo’, al ícono de nuestra selección, a nuestro capitán Lionel Andrés Messi, para tener una merecida despedida el próximo 6 de octubre, aquí en Argentina”, dijo en redes sociales el presidente de la AFA, Claudio Tapia.
Argentina jugará tres amistosos en casa durante la ventana internacional de la FIFA del 21 de septiembre al 6 de octubre, sus primeros partidos desde la Copa del Mundo.
Se enfrentarán a Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires el 6 de octubre, donde Messi, que anunció su retiro del fútbol internacional el mes pasado, ha sido invitado a jugar su partido de despedida.
Argentina también se enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Kempes de Córdoba el 30 de septiembre antes de trasladarse a Buenos Aires para recibir a Burkina Faso el 3 de octubre. El partido de Bolivia se jugará con aforo reducido en un 50% como parte de las sanciones de la FIFA relacionadas con incidentes durante el Mundial de este año.
â€œLos futbolistas Messi, [Rodrigo] Por Pablo y [Giovani] Lo Celso estará presente para disputar el último amistoso el próximo 6 de octubre. “En tanto, el viernes se darán a conocer los nombres de los jugadores convocados de la liga local”, informó la AFA en un comunicado en el que anunció la convocatoria.
Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada deberán cumplir suspensiones de 10 partidos, siete partidos y un partido, respectivamente, por sus papeles en un altercado tras la final del Mundial contra España.