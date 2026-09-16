Fan de Stray Kids de 16 años muere antes de concierto en Argentina

En Argentina, un fanático de 16 años del grupo Stray Kids murió en el Hipódromo de San Isidro, cerca de Buenos Aires, luego de sentirse mal antes de ingresar al concierto del festival Straycity. Como informa The Korea Herald, los organizadores dijeron en un mensaje a los asistentes que la emergencia médica ocurrió el 14 de septiembre.

Asistencia en el lugar

Los trabajadores de los servicios de emergencia prestaron asistencia al adolescente en la sala del concierto. Luego fue trasladada al Hospital Central de San Isidro, ubicado aproximadamente a 400 metros del hipódromo.

Los médicos intentaron reanimar a la niña, pero luego la declararon muerta tras un paro cardiorrespiratorio. Según el medio argentino La Nación, una autopsia preliminar indicó que la muerte pudo haber estado relacionada con una insuficiencia cardíaca no traumática y probablemente tuvo causas naturales.

Se recogieron muestras para exámenes forenses adicionales. Aún se están determinando la causa exacta de la muerte y las circunstancias del deterioro de la salud de la niña.

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La reacción de los organizadores

La promotora de conciertos DF Entertainment expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del fallecido, informando además que estaba en contacto con la familia y cooperando con las autoridades pertinentes.

Las autoridades locales dijeron que para el evento se habían dispuesto servicios médicos y de emergencia para eventos de gran escala, incluidas ambulancias, rescatistas, personal de la Cruz Roja, estaciones de hidratación y un plan de apoyo médico aprobado por los médicos municipales. Según las autoridades, antes del evento también se comprobó la idoneidad de estas medidas.

Al día siguiente, los organizadores exhibieron mensajes en español e inglés en las pantallas del recinto en memoria de la niña y pidieron a los asistentes que la honraran con un minuto de silencio. Las presentaciones en San Isidro marcaron la primera visita de Stray Kids a Argentina.

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