Argentina intensifica campaña legal contra petroleras de las Islas Malvinas

El gobierno dice que se presentarán nuevas demandas legales contra empresas que exploran petróleo cerca de las Islas Malvinas, sin nombrarlas.

Argentina presentará nuevas denuncias judiciales contra empresas que exploran petróleo cerca de las Islas Malvinas, intensificando su campaña contra las empresas que operan en el territorio británico de ultramar.

El portavoz del gobierno, Adrian Ravier, dijo en una conferencia de prensa el martes que se presentarían nuevas denuncias contra empresas que operan en las Malvinas, aunque no las nombró.

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La medida es parte de un impulso más amplio por parte del gobierno del presidente Javier Milei, que también está preparando legislación esta semana para endurecer las sanciones contra las empresas que operan en las Malvinas.

Las Malvinas están ubicadas a unos 600 kilómetros (373 millas) al este del extremo sur de Argentina y son administradas por Gran Bretaña. A principios de este mes, Milei resucitó el antiguo reclamo de Argentina sobre las cercanas Islas Malvinas, controladas por el Reino Unido, a las que Buenos Aires se refiere como Las Malvinas.

El presidente argentino ha planteado la disputa como una cuestión de identidad nacional y desde entonces ha sostenido que los “vientos de cambio” favorecen la posición de Argentina, tocando un tema delicado en las relaciones entre el Reino Unido y Argentina.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha sugerido que está reconsiderando el apoyo de su país a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas, y dijo a los medios británicos esta semana que “resolverá” la disputa entre Argentina y el Reino Unido, que ha estado estancada, a pesar de las afirmaciones de Buenos Aires, desde la victoria británica en la guerra de 1982.

Los analistas dicen que eso plantea la posibilidad de tensiones más amplias con Gran Bretaña si Buenos Aires apunta a otras partes de la economía de las islas.

El periódico argentino Clarín informó que un fiscal federal había presentado una solicitud para abrir una investigación sobre ejecutivos y accionistas de la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Milei, un aliado cercano de Israel, se comprometió el año pasado a trasladar la misión diplomática de Argentina desde cerca de Tel Aviv a Jerusalén.

Una declaración presidencial la semana pasada decía que el gobierno había presentado una denuncia penal en los tribunales argentinos contra Navitas Petroleum por explorar un importante campo petrolero en la cuenca del norte de Malvinas conocido como el proyecto Sea Lion.

El gobierno también inició acciones legales contra la empresa canadiense Eco Atlantic, que tiene una licencia para explorar junto al campo Sea Lion, diciendo que sus licencias fueron otorgadas “por el gobierno ilegítimo del Reino Unido”.

Una ley de 2011 establece penas de hasta 20 años de inhabilitación para operar en Argentina y hasta 15 años de prisión por realizar exploraciones en la plataforma continental argentina sin autorización gubernamental.

Navitas no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Rockhopper declinó hacer comentarios. Ambas compañías han dicho anteriormente que el proyecto petrolero cuenta con licencias válidas del gobierno de las Islas Malvinas y han indicado que no esperan que las acciones de Milei descarrilen el desarrollo.

La oficina del fiscal federal Carlos Stornelli no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Más temprano el martes, Gran Bretaña intentó tranquilizar a las empresas que hacen negocios en las Islas Malvinas, diciendo en una guía publicada en el sitio web de su gobierno que apoyaba toda actividad económica legítima en las islas y respaldaba el derecho de los isleños de las Malvinas a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.

“La posición del gobierno del Reino Unido es que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Malvinas ni a aplicar su legislación interna dentro de las Islas, ni hacia ninguna empresa o individuo que participe en negocios en las Islas o esté relacionado con ellas”, dijo Gran Bretaña en su guía.

Agregó que no veía base legal para que tribunales fuera de Argentina hicieran cumplir las medidas tomadas contra tales empresas.

La guerra de 1982 terminó con la rendición argentina después de 74 días de conflicto en el que murieron 649 soldados argentinos y 255 británicos.