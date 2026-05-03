Los sorteos. Premier Padel pone rumbo a Sudamérica: primero Paraguay, luego Argentina | Pádel FIP

Después de la emoción del Bruselas P2el Tour de Pádel Premier de Qatar Airways rumbo a Sudamérica para dos torneos consecutivos: primero el Asunción P2 en Paraguay, luego la P1 de Buenos Aires en Argentina. La gira se reanuda tras el primer título conquistado por Juan Lebrón y Leo Augsburger y el tercer triunfo consecutivo de Paula Josemaría y Bea Gonzálezpero también los títulos reclamados en 2025 por Fede Chingotto y Ale Galán en el cuadro masculino y por Bea González ella misma (compañera Claudia Fernandez) en el cuadro femenino.

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HOMBRESUn total de 28 duplas competirán en el torneo masculino, con talento paraguayo Facundo Dehnike (nacido en 2008) recibiendo un comodín junto con marcel fuente y potencialmente enfrentar Franco Stupaczuk y Mike Yanguas en octavos de final. Arturo Coello y Agustin Tapiaderrotado en Bruselas, se abrirá contra Lucas Campagnolo y Jairo Bautista o una pareja calificada; mientras tanto, Chingotto y Galán comenzarán contra Iñigo Jofre y David Gala o dos clasificados. Estos son los cuartos de final proyectados: Coello/Tapia (1)-Nieto/Sanz (6), Garrido/Bergamini (8)-Lebron/Augsburger (4), Stupaczuk/Yanguas (3)-Gonzalez/Di Nenno (7), Guerrero/Navarro (5)-Chingotto/Galan (2).

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MUJEREn el torneo femenino competirán 24 parejas, y las ocho cabezas de serie entrarán directamente en los octavos de final. Josemaría y Gonzálezcampeones en Miami, Newgiza y Bruselas, debutarán ante bea caldera y Carmen Goenaga o en contra Jessica Castelló y Lorena Rufodos parejas peligrosas. Delfos Brea y Gemma Triaymientras tanto, se enfrentará a una pareja clasificatoria o Alix Collombon y Jana Montes. Estos son los cuartos de final proyectados: Brea/Triay (1)-Salazar/Alonso (7), Icardo/Jensen (5)-Sánchez/Ustero (3), Fernández/Araujo (4)-Guinart/Virseda (8), Ortega/Calvo (6)-Josemaria/González (2).