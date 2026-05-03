Greg Abel gana una calificación sólida de los accionistas de Berkshire después de la primera reunión anual.

El CEO de Berkshire Hathaway, Greg Abel, habla durante la reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway en Omaha, NE el 2 de mayo de 2026.

OMAHA, Nebraska â€”Â En su debut dirigiendo la reunión anual de Berkshire Hathaway, Greg Abel entregó lo que muchos accionistas vinieron a ver: una mano firme, un firme control del conglomerado expansivo y lo suficiente de su propio estilo para tranquilizar a los inversionistas de que la era post-Warren Buffett está en una base sólida.

Las críticas de accionistas de largo plazo e inversionistas profesionales fueron mayormente positivas, incluso cuando muchos reconocieron la notable ausencia de Buffett, cuyo ingenio, capacidad para contar historias y habilidad para invertir han definido durante mucho tiempo el evento.

“Totalmente sólido. Sin palabras mal dichas. Respuestas completas,” dijo Steve Check, fundador de Check Capital Management. “Tipo agradable, pero ciertamente no nos reímos tanto como lo hacíamos con Warren y Charlie [Munger].”

“Greg y su equipo cumplieron con el contenido, el examen de negocios y la confianza en las perspectivas,” dijo Macrae Sykes, gestor de cartera en Gabelli Funds.

David Kass, profesor de finanzas en la Universidad de Maryland y accionista de Berkshire durante décadas, dijo que se sintió más confiado en Berkshire después de ver el desempeño de Abel en persona. Señaló el “banco profundo” de la empresa, incluyendo ejecutivos como el vicepresidente de las operaciones de seguros de Berkshire Ajit Jain; Adam Johnson, presidente de las empresas de productos de consumo, servicios y ventas al por menor de Berkshire; y la CEO de BNSF Railway, Katie Farmer, como evidencia de que la continuidad de liderazgo va mucho más allá de una sola figura.

“Greg demostró el conocimiento y la pasión por dirigir todos los negocios de Berkshire,” dijo Kass. “Su enfoque principal es el de operaciones. En contraste, Buffett se enfoca más en el lado de inversión de Berkshire.”

Insights detallados

Ese cambio de énfasis fue evidente a lo largo de la sesión de preguntas y respuestas, donde Abel se adentró en discusiones detalladas de las subsidiarias de Berkshire, un nivel de especificidad que resonó con los accionistas que buscaban tranquilidad sobre la ejecución bajo un nuevo liderazgo.

“Las respuestas fueron realmente buenas, ya que dieron información detallada,” dijo Tilman Versch, un accionista alemán y fundador de la comunidad de inversionistas Good Investing. “Todos extrañan a Warren. Sus respuestas claras, consistentes y divertidas son difíciles de reemplazar. Pero con más práctica, espero que Greg pueda encontrar su propio estilo.”

Abel abrió la sesión con una presentación de casi una hora caminando a los inversionistas a través de los funcionamientos internos de los principales negocios de Berkshire. Se adentró en el desempeño y las perspectivas en su unidad de ferrocarriles, operaciones de energía, brazo de seguros y subsidiarias minoristas, ofreciendo un nivel de detalle operativo que los accionistas dijeron se sintió más similar a un día de inversionista que al formato animado y anecdótico de reuniones pasadas.

Inmersión en tecnología

La inteligencia artificial surgió como un tema central en la reunión. Abel dijo que Berkshire ya está explorando herramientas impulsadas por IA para mejorar las operaciones en BNSF Railway, y habló con fluidez sobre tecnologías como los grandes modelos de lenguaje, enfatizando su potencial para mejorar los negocios existentes de la empresa.

También señaló el aumento en el desarrollo de centros de datos como un impulso importante para las operaciones de servicios públicos de Berkshire, con la creciente demanda de energía creando una oportunidad significativa de crecimiento para sus activos de red de energía.

“Estaba claramente muy cómodo con la tecnología y la IA, a diferencia de Warren, que típicamente evitaba las inversiones orientadas a la tecnología fuera de Apple y, más recientemente, Google,” dijo Adam Patti, director ejecutivo de VistaShares y gestor de un ETF que sigue las mayores tenencias de Berkshire. “Quizás esto da una idea de cómo podría evolucionar el portafolio con el tiempo.”

Decepción por recompra de acciones

El ritmo de recompra de acciones de Berkshire fue motivo de frustración para algunos accionistas.

La empresa recompró $235 millones en acciones en el primer trimestre, según el informe de ganancias. La compañía ya había revelado que compró $226 millones en acciones el 4 de marzo, por lo que esto significa que solo aumentó ligeramente sus compras a medida que el trimestre llegaba a su fin.

“La única pieza que faltaba era alguna orientación real sobre recompras adicionales,” dijo Patti. “Esperaba que fueran más agresivos al respecto.”

“Estoy decepcionado por la falta de recompras significativas,” dijo Check. “Supongo que están esperando un precio más bajo, pero compraron mucho más a esta valuación anteriormente.”

La multitud todavía puede estar adaptándose a una reunión de Berkshire sin Buffett en el centro del escenario. Pero después de este primer evento, los inversionistas parecen cada vez más dispuestos a darle a Abel el espacio y el tiempo para definir el próximo capítulo a su manera.

“Realmente incorporaron más de los negocios de lo que solían porque solía ser siempre Warren respondiendo preguntas sobre Warren,” dijo Susan Chan, una accionista de toda la vida que junto con su amiga Wanda Lee decidió saltarse la reunión este año. La vieron desde la casa de Chan en Nueva Jersey en su lugar, y encontraron que el nuevo formato infundió confianza en la dirección futura de Berkshire. “Y ahora, realmente es más un ‘Nuestros accionistas son nuestra familia. Y les vamos a mostrar exactamente en qué estamos invertidos y qué estamos haciendo’.”

“Tomamos la decisión consciente de no ir este año,” dijo Chan. “Pero nos dijimos el uno al otro, ‘Vamos el próximo año’.”