Barcelona 4-2 Bayern Munich (5-3 agg): Putellas guía a los gigantes españoles hacia la final de la Champions League

Alexia Putellas lideró al Barcelona con un doblete mientras reservaban su lugar en la final de la Liga de Campeones Femenina con una victoria por 4-2 sobre el Bayern Múnich en el partido de vuelta de las semifinales, ganando 5-3 en el global.

El Bayern fue superado por el rápido comienzo del Barcelona, y aunque intentaron una reacción tardía, no fueron rival para los gigantes españoles en el Camp Nou.

Barcelona pudo haber tomado la delantera en los primeros 60 segundos, pero Salma Paralluelo no logró conectar con el impresionante centro de Caroline Graham Hansen.

El sólido comienzo de los locales fue recompensado en el minuto 13 cuando otro magnífico centro de Graham Hansen fue enviado al poste lejano, y esta vez Paralluelo lo aprovechó.

Sin embargo, solo cuatro minutos después, el Bayern igualó el marcador, con Linda Dallmann deslizándose para empujar un disparo bajo al rincón inferior izquierdo.

Putellas volvió a poner al Barcelona en ventaja en el minuto 22, aprovechando un despeje suelto para disparar su balón bajo al rincón inferior derecho, restaurando el control de los locales.

Dentro de los primeros 13 minutos de la segunda mitad, el Barcelona agregó otros dos goles a su cuenta; Ewa Pajor disparó fuerte desde el centro de Paralluelo antes de que Putellas anotara su segundo cuatro minutos más tarde, elevando el balón por encima del hombro y adentro.

Sin embargo, el Bayern no se rindió, ya que el disparo bajo y desviado de Pernille Harder se desvió por delante de Coll.

La portera del Barcelona luego realizó una impresionante parada para negar a Arianna Caruso antes de que Linda Dallman golpeara el poste, y el Bayern casi forzó un final nervioso, pero el segundo gol de Harder fue anulado por una falta en la jugada.

Datos adicionales: Bayern no fue rival para la ventaja local del Barça

El Barcelona ha llegado ahora a la final de la Liga de Campeones en cada una de las últimas seis temporadas, desde 2020-21.

Y esto se debe a su increíble registro en casa; han ganado 33 de sus últimos 35 partidos en casa en la Liga de Campeones (E1 P1), incluidos los últimos 10 seguidos con un marcador global de 52-6.

Putellas ha estado involucrada en al menos un gol en cada uno de sus últimos ocho partidos de la Liga de Campeones en casa (siete goles, ocho asistencias).

Finalmente, el Barcelona no le dio espacio al Bayern para presentar una lucha, con los locales registrando un total de 3.25 goles esperados (xG) de 23 tiros, frente al 0.99 xG del Bayern con 12 intentos.