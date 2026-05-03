Hudson Williams, EJAE, Zohran Mamdani y más honrados en la lista Gold100 de Gold House.

El famoso protagonista de “Heated Rivalry”, Hudson Williams, el cantante y compositor EJAE y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se encuentran entre los homenajeados en la lista Gold100 de Gold House.

Anteriormente conocida como la A100, la lista es curada por las principales organizaciones asiático-pacíficas y líderes creativos y empresariales destacados.

Gold House celebrará el Gold100 y entregará varios premios por logros especiales en la Gold Gala, la celebración anual definitiva de la cultura asiático-pacífica, el 9 de mayo en Los Ángeles.

Los homenajeados del Gold100 lideran empresas valoradas en más de 10 billones de dólares, trabajan en gobiernos que representan a decenas de millones de ciudadanos, tienen obras creativas que han ganado premios Oscar y mucho más.

El CEO de Gold House, Bing Chen, y el COO Jeremy Tran, declararon: “Estamos entrando en una era en la que la cultura no es solo una expresión, es infraestructura”. Añadieron: “Los líderes en el Gold100 están demostrando que la capacidad de dar forma a la cultura es la capacidad de dar forma a mercados, movimientos y al futuro mismo”.

En entretenimiento, los homenajeados del Gold100 están impulsando un cambio fundamental: las historias que antes se consideraban nicho ahora son éxitos de taquilla globales. Entre los homenajeados se encuentran: los productores Sev Ohanian y Zinzi Coogler, y la cinematógrafa Autumn Durald Arkapaw, que están siendo reconocidos por “Sinners”. El showrunner de “Beef”, Lee Sung Jin, Charles Melton, Kehlani y los elencos de “Chief of War” y “The Pitt” también están siendo homenajeados.

Los homenajeados de tecnología incluyen al Director de IA de Meta, Alexandr Wang, a Demis Hassabis (cofundador y CEO de Google DeepMind), a Melanie Perkins y Cameron Adams de Canva, y a Morris Chang y al Dr. C.C. Wei (TSMC).

El presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, los olímpicos Alysa Liu y Eileen Gu, y los jugadores de hockey Kayden Beasley, Jen Lee y Brett Bolton se encuentran entre los homenajeados en deportes y juegos.

Mamdani lidera a los homenajeados de impacto social junto con la alcaldesa de Boston, Michelle Wu. El diseñador de moda Sandy Liang, Arthur Sze (Poeta Laureado de los Estados Unidos) y Eric Chan (Director de Negocios y Estrategia, Gap Inc.) están siendo homenajeados en la categoría de moda y estilo de vida.

Williams, el grupo musical KATSEYE, el cofundador y CPO de Ro, Saman Rahmanian, y el Novato del Año de la NFL Tetairoa McMillan se encuentran entre los diez líderes emergentes nombrados como Nuevos Homenajeados de Oro del Gold100, reconociendo a la próxima generación de pioneros culturales.

Los homenajeados de este año fueron seleccionados por una coalición de destacadas organizaciones asiático-pacíficas e íconos culturales. Los jueces incluyen a leyendas olímpicas como Apolo Anton Ohno y Kristi Yamaguchi; destacados creativos como Daniel Dae Kim, Lisa Ling, David Henry Hwang, Janet Yang y Jim Lee; el cofundador de YouTube, Steve Chen; el presidente de la Academia de Televisión, Cris Abrego; el presidente de la Academia de Grabación, Harvey Mason Jr.; líderes de la industria como Miky Lee y Rich Ross; y organizaciones comunitarias como CAPE, The Asian American Foundation, Indiaspora, NAACP y el Centro para los Medios Asiático Americanos, un cuerpo de jueces tan amplio e interconectado como la comunidad que celebra.

El Gold100 será el centro de atención de la Gold Gala, la reunión multicultural anual definitiva, con momentos especiales en el escenario.

Como se anunció previamente, la Gold Gala también presentará premios especiales otorgados a Priyanka Chopra Jonas, Charles Melton, Eileen Gu, Jet Li, Simu Liu y Revathi Advaithi.

Como parte de las celebraciones del Gold100, los puntos de referencia se iluminarán con luces doradas. Las ciudades y puntos de referencia participantes incluyen: Chicago (Willis Tower), Las Vegas (LV City Sign), Nueva York (Empire State Building, Nasdaq Tower), Seattle (Columbia Center Tower) y Vancouver (BC Place y Olympic Cauldron). Los homenajeados también serán presentados en vallas publicitarias en todo Estados Unidos donadas por New Tradition y Branded Cities.

Se puede encontrar la lista completa del Gold100 y del Comité de Selección a continuación.

– Context: El artículo es un anuncio sobre la lista Gold100 de Gold House, que reconoce a destacadas figuras asiático-pacíficas en varios campos. – Fact Check: Se ha respetado el contenido original y se ha traducido fielmente para garantizar la precisión de la información.