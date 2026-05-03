El Pentágono Puede que no le esté Dando a Trump el Cuadro Completo de la Guerra

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En reuniones a puerta cerrada, J. D. Vance ha cuestionado repetidamente la representación del Departamento de Defensa sobre la guerra en Irán y si el Pentágono ha subestimado lo que parece ser el drástico agotamiento de las reservas de misiles de Estados Unidos.

Dos altos funcionarios de la administración nos informaron que el vicepresidente ha cuestionado la precisión de la información que el Pentágono ha proporcionado sobre la guerra. También ha expresado sus preocupaciones sobre la disponibilidad de ciertos sistemas de misiles en discusiones con el presidente Trump, según varias personas familiarizadas con la situación. Las consecuencias de una disminución dramática en las reservas de municiones son potencialmente graves: las fuerzas estadounidenses necesitarían recurrir a estas mismas reservas para defender a Taiwán contra China, a Corea del Sur contra Corea del Norte y a Europa contra Rusia.

Tanto Pete Hegseth, el secretario de Defensa, como el general Dan Caine, quien preside el Estado Mayor Conjunto, han dicho públicamente que las reservas de armas de Estados Unidos son sólidas y han retratado el daño a las fuerzas iraníes después de ocho semanas de combates como drástico. Los asesores de Vance, quienes hablaron con nosotros bajo condición de anonimato, nos informaron que el vicepresidente ha presentado sus preocupaciones como propias en lugar de acusar a Hegseth o Caine de engañar al presidente.

Vance, según sugieren los asesores, está tratando de evitar que esto se personalice o de crear divisiones en el Gabinete de guerra de Trump. Sin embargo, algunos confidentes de Vance creen que la representación de Hegseth ha sido tan positiva que resulta engañosa. En un comunicado, Vance dijo que el jefe del Pentágono “está haciendo un gran trabajo” y citó el trabajo de Hegseth con Trump para garantizar un “espíritu guerrero” en los principales rangos militares. Un funcionario de la Casa Blanca nos dijo que Vance “hace muchas preguntas profundas sobre nuestra planificación estratégica, al igual que todos los miembros del equipo de seguridad nacional del presidente”.

Trump ha eco de muchas afirmaciones positivas de Hegseth y Caine sobre la guerra, declarando semanas atrás que el daño causado por las fuerzas estadounidenses ya constituía victoria y que las reservas de armas clave de Estados Unidos son “prácticamente ilimitadas”. Algunos asesores sugirieron que las representaciones optimistas de Hegseth y a veces la actitud combativa con la prensa parecen diseñadas para darle al presidente lo que quiere escuchar; las sesiones informativas del Pentágono a las 8 a.m. tienen lugar cuando se sabe que Trump está viendo Fox News. “La experiencia televisiva de Pete lo ha convertido en un experto en saber cómo hablar con Trump, cómo piensa Trump”, nos dijo un ex funcionario de Trump.

Los retratos positivos de los líderes del Pentágono presentan una imagen incompleta en el mejor de los casos, dijeron personas familiarizadas con las evaluaciones de inteligencia. Según esas estimaciones internas, Irán retiene dos tercios de su fuerza aérea, la mayor parte de su capacidad de lanzamiento de misiles y la mayoría de sus barcos pequeños y rápidos, que pueden minar y acosar el tráfico en el Estrecho de Hormuz. Al menos en términos de reanudar el comercio marítimo estancado, “esas son la verdadera amenaza”, nos dijo una persona.

En marzo, Hegseth se jactó del “control completo” del espacio aéreo iraní por parte de los militares. Pero en abril, las fuerzas iraníes derribaron un avión de combate estadounidense, desencadenando una intensa operación de rescate, que Hegseth comparó con la Resurrección de Jesucristo. Y Teherán vuelve a poner en línea más lanzadores de misiles cada día; aproximadamente la mitad son accesibles de nuevo después de una tregua inicial de dos semanas que estaba programada para expirar el pasado martes, según personas familiarizadas con las evaluaciones. Trump extendió esa tregua indefinidamente, pero luego canceló los viajes planeados la semana pasada a Pakistán para conversaciones de paz con Vance y, más tarde, los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner, ya que Irán se abstuvo de entablar negociaciones.

Funcionarios y asesores externos nos dijeron que el uso de armas clave, incluyendo interceptores que defienden contra misiles iraníes y armas ofensivas como misiles Tomahawk y Joint Air-to-Surface Standoff, ha producido una grave escasez que erosiona la capacidad de Estados Unidos para librar guerras futuras, a pesar de un esfuerzo por fabricar rápidamente reemplazos. Vance ha expresado preocupación sobre la escasez de municiones en reuniones con el presidente y otros funcionarios de seguridad nacional. Estados Unidos puede haber agotado más de la mitad de su suministro de cuatro municiones clave previo a la guerra, dijo esta semana el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un grupo de expertos de Washington, D.C. Incluso antes de la guerra en Irán, las reservas se habían agotado por la manufactura perezosa y las donaciones de municiones a Ucrania e Israel. Funcionarios del Pentágono han advertido que los déficits ponen en riesgo la capacidad militar para prevalecer en un conflicto hipotético contra Rusia o China.

Sean Parnell, un portavoz del Pentágono, nos dijo en un comunicado que Hegseth y otros líderes del Pentágono “proporcionan consistentemente al presidente el panorama completo y sin adornos”. Un alto funcionario nos dijo que Caine, por su parte, es “preciso, exacto y completo” al evaluar la eficacia de las operaciones militares.

El vicepresidente estaba escéptico sobre los méritos de atacar a Irán antes de que comenzara la guerra; Trump ha reconocido que Vance estaba “quizás menos entusiasta” sobre un conflicto que ha demostrado ser profundamente impopular entre los votantes estadounidenses. Pero el vicepresidente tiene múltiples factores a equilibrar: su deseo de trabajar de manera fluida con otros altos funcionarios, su historial de oposición a “guerras eternas” y sus perspectivas si se postula para la presidencia en 2028.

Vance y Hegseth tienen mucho en juego en el resultado de la guerra. Varias personas cercanas a Trump creen que Vance ahora ve su futuro político ligado a lo que sucede en Irán, nos dijo uno de los funcionarios de alto rango. Otros funcionarios e individuos familiarizados con los involucrados nos dijeron que Hegseth alberga sus propias ambiciones para un cargo electo, incluso posiblemente para presidente. El secretario de Defensa recientemente se dirigió a la National Religious Broadcasters Network, donde abogó por que el cristianismo permee el gobierno, y a la Asociación Nacional del Rifle, donde defendió el “derecho otorgado por Dios” de los estadounidenses a portar armas. Secretarios de Defensa anteriores se han mantenido al margen de la política partidista y temas sociales divisivos.

La carrera de Hegseth depende de mantener el apoyo del presidente a toda costa. Su proceso de confirmación fue desagradable y algunas de sus acciones durante sus primeros meses en el cargo exasperaron a la Casa Blanca. Desde entonces, ha supervisado golpes tácticamente exitosos contra el programa nuclear de Irán, en junio pasado, y la captura del líder fuerte de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero. También emprendió una campaña para MAGA-izar el ejército, revocando iniciativas de diversidad y despidiendo o marginando a decenas de oficiales superiores mujeres y oficiales de minorías. Al mismo tiempo, ha sido un difamador confiable de la administración, denunciando a demócratas, periodistas y aliados de Estados Unidos. Funcionarios de la Casa Blanca nos dijeron que él y el presidente siguen siendo cercanos. Hegseth tiene menos admiradores entre los republicanos del Congreso que muchos otros secretarios del gabinete, lo que lo deja singularmente dependiente del favor de Trump. Hegseth “se esfuerza por decirle al presidente exactamente lo que quiere escuchar”, nos dijo un ex funcionario. “Creo que eso es peligroso”.

Hegseth y Vance sirvieron como miembros de rango bajo en Iraq aproximadamente al mismo tiempo. (Hegseth era teniente de la Guardia Nacional adjunto a la 101a División Aerotransportada; Vance era un periodista del Cuerpo de Marines alistado.) Pero sacaron conclusiones diferentes de Iraq y otros conflictos contrainsurgentes. Como joven veterano, Hegseth defendió el aumento de 2007 en Iraq, abrazado por republicanos beligerantes como John McCain. En años más recientes, Hegseth ha argumentado que Estados Unidos perdió en Iraq y Afganistán porque las reglas de enfrentamiento restrictivas limitaron la capacidad militar para luchar. En el Pentágono, ha abrazado la belicosidad, aprobando y celebrando ataques estadounidenses a botes pequeños, frente a las costas de Sudamérica, que Estados Unidos alega que son utilizados por traficantes de drogas. Se jactó de que la campaña actual en Irán desató el doble de la potencia de fuego en sus primeros cinco días que la fase inicial de bombardeos de “shock y awe” de la guerra de Iraq en 2003, que duró aproximadamente un mes.

Personas cercanas a Vance dicen que llegó a creer que las guerras de Afganistán e Iraq estaban mal desde el principio. “Nos mintieron”, proclamó mientras servía en el Senado. Vance ha argumentado que los intereses de América se sirven mejor priorizando los recursos en casa. Antes de convertirse en vicepresidente, advirtió que ayudar a Ucrania disminuiría las cruciales reservas de armas de Estados Unidos. “Esta no es nuestra guerra”, declaró.

Un alto funcionario de la administración nos dijo que el presidente está satisfecho con la información que ha recibido del Pentágono. Esta persona describió las distintas opiniones dentro del equipo de seguridad nacional del presidente, que incluye a Hegseth, Vance, el Secretario de Estado Marco Rubio y la Jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, como parte de una tensión saludable que sirve al presidente. Wiles se abstuvo de tomar una posición sobre la justificación de la guerra en Irán antes de que comenzara y se ha enfocado en tratar de fomentar una conversación franca con el presidente sobre los riesgos y recompensas de cada decisión importante. “La verdad es que bajo el liderazgo del presidente Trump, el ejército de Estados Unidos diezmó las capacidades del régimen iraní en tan solo 38 días”, dijo en un comunicado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Las diferencias entre Hegseth y Vance se extienden al Secretario del Ejército Dan Driscoll, un amigo cercano de Vance que a veces ha destacado sobre el jefe del Pentágono. Driscoll asistió a la Facultad de Derecho de Yale con Vance y se espera que ayude a Vance en una candidatura presidencial, según personas familiarizadas con sus planes. La rivalidad de Hegseth con Driscoll es un secreto a voces en el Pentágono. El año pasado, la Casa Blanca confió a Driscoll un segundo cargo, dirigiendo la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, al igual que Rubio lleva los títulos de secretario de Estado y asesor de seguridad nacional. Y Trump envió a Driscoll, no a Hegseth, a Kiev el otoño pasado para reactivar las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia.

Driscoll y Hegseth también han tenido desacuerdos sobre nombramientos de personal del Ejército. Hegseth obligó a salir al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George, un aliado cercano de Driscoll, a pesar de las objeciones de Driscoll. Hegseth también despidió al Vice Jefe de Estado Mayor, el general James Mingus, a quien Hegseth reemplazó con su asistente militar, el general Christopher LaNeve. George era responsable de supervisar el reabastecimiento de municiones, y su destitución provocó una protesta en el Capitolio. “Yo, también, quiero a General George”, dijo Driscoll a un comité de la Cámara este mes. Un alto funcionario de la administración nos dijo que Trump no conoce bien a Driscoll y no ha expresado opiniones sobre el futuro del secretario del Ejército.

Lejos de las predicciones de Hegseth de una victoria rápida y decisiva, la guerra en Irán ahora ha derivado en un embrollo costoso e indeterminado. El pasado martes, mientras el minutero se acercaba al final de la tregua inicial, el avión de Vance esperaba en la pista, listo para llevarlo a las conversaciones de paz en Pakistán. Pero cuando Irán parecía no estar preparado para enviar a sus propios negociadores, Trump retrocedió, extendiendo la tregua indefinidamente. Mientras tanto, la confrontación entre los dos países en el Estrecho de Hormuz se intensificó la semana pasada cuando los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica capturaron buques comerciales por primera vez, una señal de que sus fuerzas siguen siendo potentes y que la guerra podría nuevamente desafiar las evaluaciones optimistas de los líderes del Pentágono.

Jonathan Lemire y Ashley Parker contribuyeron con reportajes para esta historia.