The Beatles celebrarán el Día Global de The Beatles con un clip de la actuación de All You Need Is Love

Casi seis décadas atrás, el 25 de junio, los Beatles se reunieron en el Estudio Uno de Abbey Road con invitados que incluían a miembros de los Rolling Stones, the Who, Eric Clapton, Graham Nash y Marianne Faithfull, entre otros, para interpretar “All You Need Is Love” en una transmisión global. Ahora, Apple Corps Ltd., el sello discográfico fundado por los Beatles, está reconociendo una iniciativa liderada por fans para conmemorar el mensaje de la canción declarando el 25 de junio como “Día Mundial de los Beatles”.

Una fan llamada Faith Cohen lanzó una campaña para marcar el Día Mundial de los Beatles en 2009, el año en que la banda reeditó su catálogo como un conjunto de cajas. Los fans que siguieron el ejemplo organizaron celebraciones de los Fab Four en todo el mundo, incluyendo conciertos tributo y cantos colectivos.

Apple Corps conmemorará el evento este año lanzando una versión en color de la transmisión de “All You Need Is Love” de los Beatles, que formó parte del programa “One World” de la BBC. Será la primera vez oficial que la actuación se publique en línea.

“[Global Beatles Day] honra y amplifica el fenómeno duradero y los ideales de los Beatles, tanto colectivamente como individualmente, y sus extraordinarios regalos al mundo”, dice el sitio web del evento, creado por Cohen. “Su influencia se extiende mucho más allá de la música, reflejando un compromiso con la paz y el amor, la juventud y la expansión de la conciencia humana”. El sitio también tiene un formulario donde las personas pueden inscribirse para mostrar apoyo al mensaje del movimiento.

“Más que nunca, el mensaje de los Beatles, y de ‘All You Need Is Love’, habla de algo vital para la comunidad, la conexión y el poder de reunir a las personas”, escribió el CEO de Apple Corps a Cohen en una carta. “Eso es lo que hace que el Día Mundial de los Beatles sea tan especial. Pide nada más que a las personas, donde sea que estén, que se detengan, escuchen y compartan un poco de alegría”.

John Lennon, quien compartió el crédito de composición de “All You Need Is Love” con Paul McCartney, alguna vez dijo que escribió la canción para ser aspiracional. “Cuando cantaba sobre ‘todo lo que necesitas es amor’, estaba cantando sobre algo que no había experimentado”, dijo. “Había experimentado el amor por las personas en ráfagas, y el amor por las cosas, árboles, cosas así, pero no había experimentado lo que estaba cantando”.