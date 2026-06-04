El presidente Trump dice que nominará a Todd Blanche para ocupar el cargo de fiscal general

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump dijo el miércoles que nominará Todd Blanche para servir como fiscal general, recurriendo a su ex abogado personal, quien ha seguido agresivamente la agenda del presidente republicano mientras encabezaba el Departamento de Justicia en un papel interino.

Trump dijo en una cena en la Casa Blanca que planea nominar formalmente a Blanche el jueves, según un video del evento publicado en las redes sociales por un asistente de la Casa Blanca.

“Vamos a nombrarlo fiscal general permanente”, dijo Trump en el evento en el Jardín de las Rosas.

Blanche buscó rápidamente posicionarse como el favorito para el puesto permanente después del despido de Pam Bondi en abril, acelerando las investigaciones sobre los enemigos de Trump y anunciando una fondo de casi 1.800 millones de dólares destinado a compensar a los aliados del presidente por supuesta persecución política. El fondo propuesto creó una tormenta bipartidista que obligó al Departamento de Justicia para desechar la idea a principios de esta semana en un giro extraordinario.

Blanche ingresó al Departamento de Justicia como fiscal general adjunta y fue ascendida después de la destitución de Bondi por sus fallidos esfuerzos por procesar a los supuestos oponentes políticos de Trump. Blanche insistió en que no estaba audicionando para el puesto permanente, pero dejó en claro mediante movimientos llamativos desde que tomó las riendas su intención de demostrar su lealtad a Trump.

Las acciones de Blanche han indignado a los demócratas y otros críticos que lo acusan de seguir actuando como el abogado personal de Trump para llevar a cabo la campaña de represalias del presidente. El “Fondo Antiarmamentismo” de 1.776 millones de dólares también provocó una reacción violenta de los republicanos en el Senado, cuyo apoyo ahora necesitará Blanche para ser confirmada como fiscal general.

Si bien Blanche ha sostenido que no siente presión por parte del presidente, el Departamento de Justicia bajo su supervisión ha avanzado en su búsqueda de enemigos de larga data de Trump. Blanche ha rechazado enérgicamente las acusaciones de que la administración Trump ha politizado al Departamento de Justicia y ha dicho que está concentrado en corregir lo que, según él, fueron abusos cometidos en el pasado por la administración Biden.

El ex director del FBI James Comey fue acusado en abril de un foto de redes sociales de conchas marinas dispuestas en una playa que, según los funcionarios, constituía una amenaza para el presidente. Comey, quien ha criticado el caso por considerarlo motivado políticamente, ha dicho que no le sorprendería que el Departamento de Justicia presente acusaciones adicionales en su contra.

Blanche nombró por separado a Joseph diGenova, un exfiscal del Departamento de Justicia de la administración Reagan de 81 años, para supervisar una investigación con sede en Florida sobre si ex funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de inteligencia conspiraron durante la última década para socavar a Trump.

El mes pasado fue objeto de un intenso escrutinio por el propuesto “Fondo Antiarmamentismo”, que según la administración estaba destinado a compensar a las personas que sienten que han sido investigadas y procesadas injustamente durante administraciones anteriores. El fondo provocó indignación ante la posibilidad de que los delincuentes violentos que participaron en el 6 de enero de 2021 Disturbios en el Capitolio de EE. UU. podría ser considerado para pagos, algo que Blanche se negó a descartar públicamente.

Blanche dijo a los legisladores el martes que el Departamento de Justicia no seguiría adelante con el plan después de que el revés político paralizara la legislación para financiar las agencias de control de inmigración de Trump.

Blanche, exfiscal federal de Nueva York, saltó a la fama pública por su papel de liderazgo en el equipo de defensa de Trump, incluso durante la El juicio por dinero secreto del republicano en Nueva York. Esa posición le permitió, dijo, ver de primera mano lo que, según él, fue el uso del sistema de justicia penal como arma contra Trump.

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La escritora de Associated Press Michelle L. Price contribuyó a este informe.