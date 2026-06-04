COAS asegura a los nigerianos una mejor seguridad por parte del Ejército Nigeriano.

El Jefe de Estado Mayor del Ejército (COAS), el Teniente General Waidi Shaibu, ha asegurado a los nigerianos que el Ejército de Nigeria continuará brindando una mejor seguridad en el país, lo que fomentará aún más el desarrollo nacional.

Dijo que el ejército estaba comprometido a utilizar innovaciones indígenas para combatir la insurgencia y otros delitos violentos en el país.

El COAS, quien habló con The Guardian después de declarar abierto el 2026 Combat Support Arms Training Week en Uyo, la capital del estado de Akwa Ibom, con el tema “Fortalecimiento de la Adaptabilidad y Resistencia de las Armas de Apoyo al Combate a Través de Innovaciones Indígenas para el Apoyo Operacional Integrado Dentro de un Marco Conjunto y Multiagencia”, instó a las Armas de Apoyo al Combate del Ejército de Nigeria a mantener los esfuerzos destinados a construir una fuerza autónoma, capaz y enfocada en la misión capaz de abordar efectivamente los desafíos de seguridad contemporáneos.

El COAS, quien estuvo representado por el Jefe de Gestión de Personal, el Mayor General Adewale Adekeye, dijo que el entrenamiento aprovechará los talentos ya adquiridos por el Ejército de Nigeria hacia la innovación, la adaptación, así como mejorar la efectividad general del Ejército.

El jefe del ejército agradeció al Presidente Bola Tinubu por estar “estratégicamente comprometido” con la provisión de logística y la promoción del bienestar del personal.

El COAS elogió a las Armas de Apoyo al Combate por el progreso significativo logrado en la innovación, la investigación, la resolución práctica de problemas y la domesticación de tecnologías relevantes. Señaló que dichas iniciativas reflejan la determinación del Ejército de Nigeria de fortalecer la efectividad operativa a través de capacidades indígenas y soluciones sostenibles adaptadas a las realidades de seguridad de la nación.

El COAS enfatizó que el tema del 2026 Combat Support Arms Training coincide con su Filosofía de Comando de transformar al Ejército de Nigeria en una fuerza más profesional, adaptable, lista para el combate y resistente. Instó a los participantes a generar resultados prácticos y orientados a la solución capaces de mejorar las operaciones militares en curso y futuras.

En cuanto a la Semana de Entrenamiento de Armas de Apoyo al Combate 2026, el Jefe de Inteligencia Militar (Ejército), el Mayor General Risku Hedima, dijo que el programa de entrenamiento anual está destinado a reunir a todas las armas de apoyo al combate para revisar sus operaciones y buscar formas de mejorar, así como cómo apoyar a las armas de maniobra para operaciones efectivas y éxito en la misión.

Hedima agregó que a lo largo de los años, los entrenamientos de Armas de Apoyo al Combate han fortalecido la seguridad, permitiendo una mejor producción que ha ayudado a neutralizar más bandidos y terroristas, ha llevado a la libertad de más víctimas secuestradas, así como ha llevado a la reducción de estadísticas de ataques a las tropas y el número de bajas registradas.

Reveló que las decisiones y recomendaciones que surgirán del evento conducirán a éxitos operativos y mejores resultados, así como a operaciones efectivas que asegurarán aún más la nación, permitiendo a los ciudadanos llevar a cabo sus negocios legales que permitirán el crecimiento y desarrollo.

En resumen, la semana de entrenamiento de 2026 ha reunido a las fuerzas armadas para promover la seguridad y la innovación en el Ejército Nigeriano, con el objetivo de mejorar la eficacia operativa y garantizar un futuro más seguro y próspero para la nación.