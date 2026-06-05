Escucha la inédita y siempre funky Stone del Príncipe

El track aparecerá en la próxima compilación de todo el material previamente inédito, “Timeless”

Prince podría hacer incluso que una metáfora sólida como comparar la frialdad de un amante con una roca inanimada suene funky, como demostró en “Stone”, una canción inédita que ha estado languideciendo en la bóveda del Príncipe Púrpura hasta ahora.

“Coloca tu mano helada y presiónala sobre este corazón de piedra”, canta en un punto, aunque es probable que los oyentes estén más distraídos por el ritmo pesado y el bajo vibrante de la canción. Prince grabó la canción, escrita por los compositores Sandra St. Victor, Tom Hammer y Jules Van Even, en 1995, el mismo año en que lanzó “The Gold Experience”, pero está programado para tener un lanzamiento oficial en la próxima compilación de toda la música inédita, “Timeless”, que saldrá el 28 de agosto.

La lista de canciones de 10 temas para la compilación elige una canción de cada década de la carrera de Prince, terminando con una actuación en vivo de “How Come You Don’t Call Me Anymore?”, que grabó en el año de su muerte, 2016. El álbum estará disponible para transmitir y comprar en CD y vinilo. El Patrimonio del Príncipe está ofreciendo una vista previa del álbum esta semana durante su “Celebración del Príncipe” en Minneapolis.

El Patrimonio del Príncipe lanzó “With This Tear”, otra canción que aparecerá en “Timeless”, en abril, para conmemorar el décimo aniversario de su muerte. El artista grabó esa canción en noviembre de 1991, aproximadamente un mes después de lanzar “Diamonds and Pearls”. A diferencia de “Stone”, Prince compuso la canción él mismo y tocó todos los instrumentos en la grabación. Celine Dion terminó grabando la canción en 1992, y un fragmento de ella apareció en el álbum homónimo de Carmen Electra al año siguiente.

Lista de canciones de “Timeless”:

1. “I Am You” (1977) 2. “Tick Tick Bang” (1981) 3. “Heaven” (1985) 4. “I Wonder” (1989) 5. “With This Tear” (1991) 6. “Stone” (1995) 7. “Calabama” (2003) 8. “The Guilty Ones” (2007) 9. “Bestest Friend” (2012) 10. “How Come You Don’t Call Me Anymore? (En vivo)” (2016)