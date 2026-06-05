Los poderes de salud pública debilitados aumentan los riesgos de brote

alternar título PATRICK T. FALLON/AFP vía Getty Images

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Mientras los estadounidenses se preocupan por los riesgos del hantavirus y el ébola, muchos funcionarios de salud estatales y locales ahora tienen menos poder para proteger al público de todo tipo de brotes de enfermedades que durante la pandemia de COVID-19.

Esto se debe a que algunas jurisdicciones debilitaron sus autoridades de salud pública en respuesta a las críticas a los cierres de escuelas, los mandatos de uso de mascarillas, los requisitos de vacunas y otras restricciones de la era COVID.

“Ha habido una reacción enorme por la pandemia de COVID-19 en todo Estados Unidos, particularmente en los estados rojos”, dice Lorenzo Gostin profesora de derecho de salud pública en la Universidad de Georgetown. “Se ha convertido en parte de nuestra tradición nacional sobre la extralimitación del gobierno”.

La administración Trump ha controlado los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades con recortes presupuestarios, reducciones de personal y una supervisión más estricta por parte de personas designadas por políticos.

Pero la mayoría de los poderes de salud pública residen en los estados, y más de la mitad han realizado cambios en sus propios poderes estatales, municipales y locales según la Ley de Red de Salud Pública. Los cambios afectan su capacidad para responder a emergencias de salud pública. Muchos suavizaron esas autoridades.

“En conjunto, estamos en una posición mucho más débil después de la COVID en el manejo de una emergencia sanitaria”, dice Gostin.

Al menos 15 leyes en 11 estados, incluidos Alabama, Virginia y Luisiana, impusieron nuevas restricciones a la declaración de emergencias de salud pública, declaraciones necesarias para hacer cosas como reunir a los combatientes de enfermedades y eliminar la burocracia.

Los legisladores estatales tienen más voz

“Ha habido ejemplos en los que han dicho: ‘Bueno, si quieres hacer esto, ahora tienes que acudir a la legislatura para conseguirlo’. O el legislador tiene ahora la autoridad para revertirlo”, dice el Dr. Georges Benjamín quien dirige la Asociación Estadounidense de Salud Pública. “Me preocupa que muchos funcionarios de salud pública tengan ahora las manos atadas”.

Algunas localidades, como Kansas y Utah, tener paralizado uso de herramientas tradicionales de salud pública, como poner en cuarentena a personas que podrían haber sido infectadas con un patógeno peligroso o aislar a personas que ya están enfermas.

“En algunos estados donde ha habido mucha actividad en torno al poder de la salud pública, esto creará confusión”, dice Elizabeth Platt director de investigación y operaciones del Centro de Investigación sobre Derecho de Salud Pública de la Universidad de Temple. “Por lo tanto, comprender si su entidad de salud pública tiene estas autoridades llevará tiempo. Y como aprendimos durante la pandemia, el tiempo es esencial”.

Reacción contra los mandatos de COVID

Algunos estados, como Florida, Oklahoma y Texas, retiraron la autoridad para imponer mandatos de uso de mascarillas. Otros limitaron los requisitos de vacunación. Algunos redujeron el poder de restringir reuniones.

“Si piensas en lo que eso realmente significa, es como decirle al departamento de policía que no puedes arrestar a la gente, que no puedes protegerla cuando sabes que está sucediendo un clima extremo”, dice Benjamin.

Al mismo tiempo, algunos departamentos de salud estatales y locales han pérdida de personal y financiación . Y algunos funcionarios de salud estatales y locales se han vuelto más asustadizos a la hora de tirar de las palancas que les quedan. Algunos fueron acosados ​​y amenazados por el COVID. Y algunos de los que se opusieron a la respuesta a la pandemia ahora están a cargo.

“Ahora hay muchos comisionados de salud pública que no son personas tradicionales de salud pública y que son mucho más MAHA o MAGA”, dice Gostin. “Y entonces creo que, en general, tenemos una autoridad debilitada, un respaldo político debilitado y no tenemos científicos de salud pública tradicionales al frente de las agencias de salud pública”.

Aún así, hay apoyo para algunos de los cambios como una forma de generar confianza y como una respuesta comprensible a las críticas a algunas medidas de COVID.