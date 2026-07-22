Trump permite vuelos directos de Estados Unidos al Líbano en una medida histórica

Estados Unidos permitirá vuelos directos al Líbano, anunció el martes el presidente Donald Trump.

Se produce más de 40 años después de que Estados Unidos suspendiera los vuelos directos entre los dos países en 1985, durante la administración del presidente estadounidense Ronald Reagan, tras el secuestro del vuelo 847 de TWA.

“Por la presente ordeno a mi Administración que permita que todas las aerolíneas estadounidenses vuelen directamente al Líbano para que los estadounidenses puedan visitar fácilmente esta hermosa tierra”, dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, elogió el anuncio de Trump. Salam dijo que “representa una oportunidad significativa para mejorar los viajes y la conectividad entre el Líbano y Estados Unidos, y para apoyar la economía libanesa”.

¿Qué dijo Trump sobre la reanudación de los vuelos directos entre Estados Unidos y el Líbano?

El anuncio se produce después de que Trump recibiera al presidente libanés Michel Aoun en la Casa Blanca el martes.

Durante esa reunión, Trump le dijo a Aoun que el Líbano había “sido un lugar y un país muy mal tratado y vamos a tratarlo adecuadamente y con el respeto que merece”.

“Vamos a ayudarle mucho”, dijo, sin dar detalles específicos.

El Líbano hace un llamamiento a EE.UU. y a Trump para que le ayuden a asegurar una paz duradera

Washington ha estado mediando en conversaciones inusuales entre Israel y el Líbano, pero en las últimas semanas se ha distraído con la reanudación de las hostilidades a gran escala entre Estados Unidos e Irán.

¿Podría el acuerdo entre Israel y el Líbano respaldado por Estados Unidos conducir a una guerra civil? Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Aoun, que realizaba la primera visita a la capital estadounidense de un presidente libanés desde 2009, había viajado a Washington, DC para pedir una paz más estable y a más largo plazo en su país, que ha estado plagado de meses de guerra entre Israel y el grupo militante Hezbollah, con base en el Líbano y respaldado por Irán.

Aparte de la reanudación de los vuelos directos entre Estados Unidos y el Líbano, las autoridades de Beirut esperan que las conversaciones de esta semana en Washington produzcan una retirada israelí del sur del Líbano, donde las fuerzas terrestres de Israel han ocupado franjas de territorio como parte de su campaña contra Hezbollah.

Trump afirmó que el ejército de Israel estaba “en el proceso de hacerlo. Están en el proceso de redespliegue”, dijo, sin dar más detalles.

Israel está ocupando el sur del Líbano en lo que dice es un esfuerzo por proteger a las comunidades del norte de Israel de los ataques de Hezbolá. Israel, junto con Estados Unidos, Alemania y algunos otros países, reconocen a Hezbollah como un grupo terrorista.

Aoun elogia a Trump como “gran presidente”

Aoun, por su parte, elogió a Trump, a quien llamó un “gran presidente” cuya “visión es la paz”.

Aoun se reunió con Trump al final de una visita de cuatro días a Washington Imagen: Evelyn Hockstein/REUTERS

“Estoy de acuerdo con eso”, respondió Trump en broma, llamando a Aoun guapo y alguien que “sabe cómo llegar a mí”.

“Ahora puede tener cualquier cosa”, añadió Trump.

Editado por: Wesley Dockery

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