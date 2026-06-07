El ‘Loco’ de Argentina: Dentro del mundo de Javier Milei

Los ingredientes de un economista

Javier Gerardo Milei nació el 2 de octubre de 1970 en Buenos Aires. Su padre, Norberto, era taxista y, eventualmente, dueño de una empresa de transporte. Norberto también era abusivo, a menudo golpeaba al pequeño Javier, lo llamaba “basura” y le decía que se moriría de hambre.

â€œFue atacado y humillado por su padre; Tuvo una vida realmente difícil, y el Milei que vemos ahora es obviamente una consecuencia de eso”, dijo a Al Jazeera Juan Luis González, autor de “El Loco”, una biografía del líder argentino.

Sólo Karina intentó protegerlo, mientras que la madre de Milei, Alicia, ama de casa, no fue violenta pero permitió el abuso poniéndose del lado de su marido. Una vez, Karina fue testigo de cómo Norberto golpeaba tan brutalmente a su hermano que sufrió un ataque de pánico.

«Tu hermana está así por tu culpa», le había dicho Alicia a su hijo. “Si ella muere, es tu culpa”.

Si bien más tarde se distanciaría de sus padres, negándose incluso a hablar con ellos, Karina siguió siendo una de sus confidentes más cercanas.

En ese momento, desde 1976 hasta 1983, Argentina estaba bajo un régimen militar, tras un golpe de estado destinado a exterminar a los llamados “terroristas”. Los escuadrones de la muerte asesinaron hasta 30.000 presuntos simpatizantes comunistas durante la Guerra Sucia, y muchos más fueron torturados. El régimen militar terminó poco después de la victoria británica en la Guerra de las Malvinas de 1982 (luchada por islas en disputa a 500 kilómetros (300 millas) al este de Argentina en el Atlántico Sur) y la democracia regresó con elecciones al año siguiente.

Cuando era adolescente, Milei cantó en una banda tributo a los Rolling Stones y tuvo un breve período como futbolista semiprofesional, jugando como portero del Chacarita Juniors, donde fue apodado “El Loco” por su temperamento fogoso.

“No tenía miedo de nada”, recordó un compañero al periódico La Nación.

â€œEntrenamos en campos que eran muy duros. Llueva o haga sol, practicamos de todos modos. Nada importó. Y hacía cosas que nos hacían preguntarnos… ¿por qué las hace?

Pero los intereses del joven Milei pronto giraron hacia la economía; se matriculó en la universidad y obtuvo dos títulos de maestría. Mientras estaba en la escuela de posgrado en la década de 1990, Milei se topó con el trabajo del economista británico de principios del siglo XX, John Maynard Keynes.

Al observar cómo el capitalismo desenfrenado había conducido a la Gran Depresión de la década de 1930, Keynes argumentó que los gobiernos deberían intervenir para crear empleos, compensar la inflación mediante impuestos y estimular la economía durante las recesiones con tasas de interés reducidas. Las ideas keynesianas, en particular, estuvieron detrás de los fuertes estados de bienestar que surgieron en Europa después de la Segunda Guerra Mundial.

Milei no era fanática de Keynes. El argentino se sentía mucho más atraído por los economistas libertarios, especialmente Friedrich Hayek y Milton Friedman. Hayek se opuso a la intervención estatal, creyendo que chocaba con la libertad personal y la propiedad privada, mientras que los alumnos estrella de Friedman, los llamados “Chicago Boys”, aconsejaban al dictador chileno Augusto Pinochet. Su ideología, conocida como neoliberalismo, fue la inspiración de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Milei describió una vez a la primera mujer primera ministra del Reino Unido como “una de las grandes líderes de la humanidad”.

Esa reverencia no es sólo retórica; refleja la profunda convicción ideológica de Milei sobre el papel del mercado.

“Esto es precisamente lo que distingue a Milei del liberalismo convencional”, dijo a Al Jazeera el politólogo Juan Bautista Lucca, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

â€œPara Ã©l, el mercado no es simplemente eficiente; es solo. Ésta es una cuestión moral”.

Otra inspiración fue Murray Rothbard, el padre del anarcocapitalismo.

Rothbard rechazó cualquier forma de autoridad estatal, creyendo que los impuestos y la asistencia social deberían abolirse. En cambio, la sociedad debería organizarse exclusivamente en torno a contratos privados.

“No habría monopolio de la violencia, ningún Estado tomaría en sus propias manos la ley que decide todos los conflictos”, explicó el economista alemán Phillip Bagus, autor del libro The Milei Era y partidario del presidente.

â€”Todo serÃa privado. Habría calles privadas, hospitales privados, escuelas, universidades, atención médica, policía. Todo se basaría en una cooperación voluntaria”.

En una entrevista de 2024 con The Economist, Milei reveló que fue la lectura de los libros de Rothbard en 2013 lo que lo convirtió al anarcocapitalismo. Sin embargo, Milei reconoce las dificultades que supone poner en práctica estas ideas y se considera un minarquista: alguien que reduce las funciones del gobierno para limitarse exclusivamente a garantizar la seguridad (aplicación de la ley y defensa).

“Es un gran comunicador de ideas, pero sus conocimientos teóricos son bastante débiles, contradictorios y dogmáticos”, opinó Fernández, quien conoció a Milei por primera vez en 2005 después de revisar y ofrecer retroalimentación sobre uno de sus trabajos académicos.

En 2016, Milei hizo su primera aparición en televisión a los 45 años en el programa nocturno de entrevistas Loose Animals, donde le preguntaron sobre Keynes. Milei se enfureció y atacó no sólo a los socialistas sino también al entonces gobierno conservador de Mauricio Macri. A partir de entonces, Milei se convirtió en un elemento habitual de la televisión argentina, criticando las ineficiencias del gobierno y denunciando lo que describió como la corrupta “casta” gobernante de políticos, periodistas, sindicalistas y académicos.

“El Estado es el pedófilo en el jardín de infancia, con los niños encadenados y untados con vaselina”, dijo en un programa de televisión de 2018, equiparando al Estado con un depredador.

Muchas de las primeras apariciones televisivas de Milei fueron en los canales A24 y América TV, propiedad del multimillonario magnate aeroportuario Eduardo Eurnekian. Milei trabajó para Eurnekian desde 2008 hasta 2021, y finalmente se convirtió en economista jefe de la Corporación América del magnate.

Según Lucca, la atención mediática de Milei fue el resultado deliberado de una “estrategia metapolítica” de estos poderosos intereses: “La idea de la batalla por la hegemonía cultural llevada a cabo no a través de [political] estructura partidaria sino a través del ámbito mediático y de las redes sociales”.

â€”Por eso digo desde el principio que no sigue el camino clÃ¡sico del miembro del partido o del tradicional outsider. Es un outsider poco tradicional”, afirmó Lucca.

La retórica de Milei hacia quienes percibía como enemigos de la libertad fue abiertamente hostil.

“No se puede ceder ni un centímetro a los idiotas de izquierda”, profesó en una entrevista televisiva que se emitió en octubre de 2023.

â€”Si piensas diferente a ellos, te matarÃ¡n. Éste es el punto. No se puede ceder ni un centímetro a los excrementos de izquierda. Si les das un centímetro, lo usarán para destruirte”.

â€œ[This] Lo distingue del resto de los políticos de Argentina: la Milei que ves es la Milei que hay”, dijo González.

“No hay ningún personaje que esté interpretando. Estaba muy, muy enojado, y en ese momento, su enojo, su forma de insultar a todos [his opponents] …encajaba con el enojo que mucha gente en Argentina tenía con la pandemia, con la crisis económica, con la inflación o con el mal gobierno que teníamos antes. Milei era el hombre indicado en el momento indicado”.

En 2021, Milei fue elegido al Congreso, inicialmente como miembro de una coalición libertaria, pero pronto fundó su propio partido, La Libertad Avanza. Como congresista, Milei declaró teatralmente que su salario era “dinero robado al pueblo por el Estado” y que lo regalaría en un sorteo mensual transmitido por la televisión nacional. A las pocas horas de su anuncio, 250.000 argentinos se habían inscrito.

Milei cumplió su promesa y regaló su salario del Congreso cada mes.

Al año siguiente, anunció su candidatura a la presidencia.