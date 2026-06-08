Talay Riley, compositor para Dua Lipa, Britney Spears, H.E.R., muere a los 35 años

El cantante y compositor Talay Riley, quien escribió para artistas como Dua Lipa, Britney Spears y H.E.R., murió apuñalado en el este de Londres la semana pasada. Tenía 35 años.

Según un comunicado de la Policía Metropolitana, Riley (cuyo nombre real era Mark “Yinka” Orabiyi) fue encontrado en un jardín con heridas de cuchillo alrededor de las 9 de la mañana hora local el pasado viernes 5 de junio. Fue declarado muerto en el lugar. Una segunda víctima en el ataque de apuñalamiento, un hombre de unos 20 años, sufrió heridas que no ponían en peligro su vida.

La policía arrestó a tres personas bajo sospecha de matar a Orabiyi, una de ellas fue puesta en libertad bajo fianza pendiente de más investigaciones. Las otras dos fueron liberadas sin acciones adicionales tomadas. Un detective de la Policía Metropolitana de Londres dijo que la investigación “continúa a buen ritmo” e instó a cualquier persona que estuviera en la zona, o que pudiera tener imágenes de seguridad, a presentar información.

En un comunicado compartido en Instagram, la familia y el representante de Riley, Cleo Amedume, confirmaron su muerte. “Talay será recordado con cariño por aquellos que lo conocieron públicamente por su increíble talento como compositor y artista galardonado con un Grammy. Para aquellos que lo conocieron y amaron personalmente, es su humor, espíritu generoso y presencia inconfundible lo que se echará de menos.”

Las mayores contribuciones de Riley como compositor incluyen el sencillo de Dua Lipa de 2016 “Last Dance”, “Young Dumb & Broke” de Khalid y “Lights On” de H.E.R. Su trabajo en este último le valió a Riley su Grammy cuando el álbum apareció en el auto-titulado esfuerzo de H.E.R. de 2017, que se llevó el premio al Mejor Álbum de R&B en los premios Grammy 61. Riley también contribuyó a “Who’s Laughing Now” de Jessie J, “Clumsy” de Britney Spears, “If It Ain’t Love” de Jason Derulo y “Levels” de Nick Jonas.

Riley se abrió camino tanto como compositor como intérprete en 2009, gracias a sus colaboraciones con el MC de grime Chip. Riley coescribió y colaboró en varias canciones del debut de Chip, “I Am Chipmunk”, incluyendo “Look for Me”, que alcanzó el número siete en las listas de sencillos del Reino Unido. Unos años más tarde, Riley logró un pequeño éxito con su propio tema “Make You Mine”, que apareció en su propia mixtape de 2011, “Going to California”.

Riley siguió lanzando su propia música incluso después de que despegara su carrera como compositor. Con frecuencia lanzaba pistas en línea y, según sus recientes publicaciones en redes sociales, parecía estar preparándose para el lanzamiento de un nuevo álbum.

Su trabajo de composición tampoco se detuvo. Contribuyó al álbum de Paloma Faith de 2024, “The Glorification of Sadness”; al esfuerzo de Kelela de 2025, “In the Blue Light”; y al reciente álbum homónimo de Kehlani. También trabajó estrechamente con el grupo británico emergente Flo, recibiendo una nominación al Grammy por sus contribuciones a su álbum debut, “Access All Areas”.

El hermano de Riley, Michael Orabiyi, también un conocido compositor bajo el seudónimo de Scribz Riley, compartió un homenaje en Instagram, escribiendo: “Tenía uno de los corazones más puros que he conocido. Amaba profundamente, daba libremente y tocaba a innumerables personas a través de su talento, bondad y espíritu. La efusión de amor ya muestra cuántas vidas impactó. Inspiraste a tanta gente y tu legado seguirá vivo a través de tu música, tu familia, tus amigos y todos los que tuvieron la bendición de conocerte.”

En los comentarios a las publicaciones de Michael, hubo más homenajes y condolencias de muchos de los colegas y colaboradores de Riley, incluyendo Stormzy, Kehlani, Khalid y Ella Mai.