La entrenadora deshonrada Sherrone Moore pone a la venta la casa de Ann Arbor por 1,7 millones de dólares después del asunto de Michigan

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Sherrone Moore, el ex entrenador en jefe de los Michigan Wolverines que fue despedido después de su aventura con una asistente ejecutiva, y su esposa están tratando de irse de la ciudad.

Moore ha puesto a la venta su casa en Ann Arbor, Michigan, por 1,7 millones de dólares, según Realtor.com. El alojamiento está a unos 15 minutos en coche de la universidad.

El Detroit News identificó la casa en Walnut Ridge Drive como la de Moore. La residencia de cinco dormitorios y 5,5 baños tiene medio acre de propiedad y se vendió por última vez por 1,3 millones de dólares en 2023.

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Moore estuvo en el personal de Jim Harbaugh ese año, sirviendo como coordinador ofensivo y entrenador de línea ofensiva antes de servir como entrenador en jefe interino durante un juego debido a la suspensión de Harbaugh.

Más tarde, Moore asumiría el cargo de entrenador en jefe de Michigan, obteniendo el ascenso después de que Harbaugh asumiera el puesto de entrenador en jefe de Los Angeles Chargers luego de una campaña ganadora del campeonato nacional.

Desde entonces, Moore ha sido sentenciado a 18 meses de libertad condicional y se salvó de la cárcel después de no refutar dos delitos menores, que se produjeron después de sus acciones posteriores al despido.

LA PRESUNTA AMANTE DE SHERRONE MOORE ROMPE LA SENTENCIA QUE MANTUVO AL EX ENTRENADOR DE MICHIGAN FUERA DE LA CÁRCEL

Moore supuestamente condujo hasta la casa de Shriver, entró a la fuerza y ​​amenazó con quitarse la vida con un cuchillo de mantequilla y unas tijeras después de que este último intentara poner fin a su aventura.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, comuníquese con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-TALK (8255).

Shriver reveló la relación a funcionarios de Michigan, lo que finalmente llevó a su despido.

Kelli Moore, la esposa del entrenador, estuvo a su lado en el tribunal el pasado mes de abril, donde también escribió una carta al juez que preside el caso, pidiendo clemencia en la sentencia de su marido.

“Hay cierta ironía en mucho de esto: la persona, francamente, Sr. Moore, que lo está salvando de la ira total de este tribunal es a quien usted traicionó”, le dijo el juez Cedric Simpson a Moore, refiriéndose a su esposa, quien también manifestó su voluntad de permanecer en el matrimonio. “No sé dónde encuentra su fuerza su esposa, Kelli.

“Cuando todas las circunstancias están sucediendo y le están sucediendo a ella y ella las está absorbiendo en tiempo real, ella no pierde la concentración ni una sola vez. Ni una sola vez se inmuta para dudar de ti. Ni una sola vez quiere que algo terrible te suceda”.

Ahora, la familia Moore está buscando recuperarse del escándalo, y aún está por verse a dónde desean mudarse exactamente si venden la casa.

Es difícil pensar, sin embargo, que Moore consiga otro puesto de entrenador de fútbol a pesar de su experiencia.

A Moore también se le ordenó pagar poco más de 1.000 dólares en multas como parte de su acuerdo de culpabilidad. También deberá continuar con el tratamiento de salud mental y no podrá consumir alcohol ni marihuana, no podrá tener armas y se le ordenó no tener contacto con la presunta víctima.

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Moore tuvo marca de 16-8 como entrenador en jefe de Michigan: 8-5 en el primer año, 7-3 la temporada pasada y se perdió un par de juegos debido a una suspensión por una investigación por robo de señales.

Ryan Morik de Fox News contribuyó a este informe.

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