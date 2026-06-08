Copa del Mundo 2026: Marcus Rashford está “muy seguro para mí” de ser titular con Inglaterra, dice Theo Walcott

El ex extremo inglés Theo Walcott dice que Marcus Rashford es el jugador de los Tres Leones con el que está “más emocionado” en la próxima Copa del Mundo.

Rashford quedó fuera de la plantilla de Gareth Southgate para la Eurocopa 2024 y no jugó con su país durante 12 meses, entre marzo de 2024 y 2025.

Reintroducido por Thomas Tuchel, ha aparecido en todos los equipos de los Tres Leones bajo el mando del alemán, excepto en junio de 2025, cuando una lesión en el tendón de la corva lo descartó.

Una cesión en el Barcelona, ​​donde marcó 14 goles y registró 14 asistencias en 47 partidos para los campeones de La Liga, ha revitalizado la carrera del delantero del Manchester United de 28 años.

Fue titular en el amistoso de Inglaterra por 1-0 sobre Nueva Zelanda el sábado y, aunque Tuchel dijo que no había “mensajes ocultos” en su alineación de la primera mitad, Walcott cree que Rashford tiene que ser titular en la Copa del Mundo.

“Rashford este año ha sido excepcional”, dijo Walcott en The Wayne Rooney Show.

“Lo he observado bastante. Encontré el amor de ver al Barcelona nuevamente y me interesé más en que Rashford saliera allí. Ha sido genial para él.

“Para mí sería seguro que fuera titular. La forma en que ha jugado, esa libertad, ese disfrute. Queremos ver esa sonrisa”.

Rashford fue la chispa brillante de Inglaterra en la primera mitad contra Nueva Zelanda, creando cinco oportunidades.

“Rashford será una parte importante de este torneo”, añadió Walcott. “Tengo muchas ganas de verlo. De todos los jugadores, el que más me emociona es él.

“Creo que es valiente al ir al extranjero; es fantástico cuando los jugadores ingleses se van. Yo no fui lo suficientemente valiente, pero que él lo haga demuestra buen carácter”.