Neil Young y Chrome Hearts regresan al escenario en Farm Aid en Virginia Beach.

Neil Young y Chrome Hearts no han hecho una aparición en vivo desde el beneficio de Painted Turtle en octubre de 2025 y cancelaron los planes de una gira europea este verano. Ahora, la banda está lista para regresar al escenario de conciertos el 26 de septiembre, cuando Farm Aid llegue al Veterans United Home Loans Amphitheater en Virginia Beach.

Young comparte el cartel con sus colegas de la junta directiva de Farm Aid, Willie Nelson, John Mellencamp, Dave Matthews, Margo Price y Nathaniel Rateliff. La lista también incluye a Turnpike Troubadours, Lukas Nelson, Mike Campbell and the Dirty Knobs, Jesse Welles, Sierra Ferrell, Mon Rovía, I’m With Her, Amythyst Kiah, Lily Meola y Chris Pierce. La venta de boletos comienza el 26 de septiembre.

“Los agricultores familiares cultivan nuestros alimentos y fortalecen nuestras comunidades. Y cuando los agricultores luchan como lo están haciendo ahora, las comunidades también lo sienten”, dijo Nelson, quien cofundó Farm Aid, en un comunicado. “Los desafíos a los que se enfrentan los agricultores amenazan sus medios de vida y nos ponen a todos en riesgo. Estamos trayendo Farm Aid a Virginia para apoyar a los agricultores y pescadores que alimentan a Hampton Roads y más allá, y para cultivar un sistema alimentario que funcione para todos”.

La Farm Aid original se llevó a cabo en Memorial Stadium en Champaign, Illinois, el 22 de septiembre de 1985, con un cartel fuerte que incluía a Bob Dylan, Tom Petty and the Heartbreakers, Johnny Cash, John Fogerty, Bon Jovi, Don Henley, Billy Joel, Joni Mitchell, Roy Orbison y Eddie Van Halen con Sammy Hagar. Se ha celebrado prácticamente todos los años desde entonces. El año pasado, el beneficio celebró su 40 aniversario en 2025 con un espectáculo en el Huntington Bank Stadium en Minneapolis que contó con todos los miembros de la junta además de Kenny Chesney y Billy Strings.

En ese espectáculo, Young y Chrome Hearts interpretaron “Big Crime”, “Rockin’ in the Free World”, “Long Walk Home”, “Be the Rain”, “Southern Man”, “Hey Hey, My My (Into the Black)” y “Old Man”. Varias de esas canciones aparecen en su álbum en vivo reciente As Times Explodes. También tienen un nuevo álbum de estudio, Second Song, que se lanzará en algún momento de este año.