El futuro de Kawhi Leonard en los Raptors se revela en medio de una investigación en curso de la NBA

La posibilidad de que la investigación de la NBA sobre Kawhi Leonard y Los Angeles Clippers pueda extenderse hasta 2027 no ha acabado con el exitoso intercambio que lo envió de regreso a los Toronto Raptors.

Ambas franquicias todavía tienen la intención de completar el acuerdo, según Baxter Holmes de ESPN, a pesar de la incertidumbre sobre cuándo concluirá la liga su investigación sobre las acusaciones de que los Clippers eludieron las reglas del tope salarial para compensar a Leonard.

La investigación de casi un año se centra en un acuerdo de patrocinio de cuatro años y 28 millones de dólares que Leonard recibió de Aspiration, una empresa ahora en quiebra que anteriormente tenía un importante acuerdo de patrocinio con los Clippers.

Los Raptors y Clippers todavía planean completar el intercambio de Kawhi Leonard a pesar de una investigación de la NBA que podría extenderse hasta 2027. Imágenes falsas

Steve Ballmer observa durante el partido entre Los Angeles Lakers y LA Clippers NBAE a través de Getty Images

El propietario de Los Ángeles, Steve Ballmer, reconoció haber presentado a Leonard a Aspiration, pero negó haber organizado o conocer el acuerdo de patrocinio. Los Clippers y Leonard han negado sistemáticamente haber actuado mal.

La liga está examinando si el respaldo fue legítimo o un método inadecuado para canalizar dinero adicional a Leonard fuera de su contrato con la NBA.

Holmes informó que la investigación podría extenderse hasta el próximo año si la liga, los Clippers, Leonard y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto no pueden ponerse de acuerdo sobre los hallazgos o cualquier castigo propuesto.

Según se informa, el sindicato estaría dispuesto a llevar el caso a arbitraje si creyera que la NBA intentó disciplinar a Leonard sin pruebas suficientes. Ese proceso podría agregar meses a una investigación que ya ha complicado uno de los movimientos más importantes de la temporada baja.

El presidente del equipo de baloncesto de la NBA Toronto Raptors, Masai Ujiri, habla sobre la adquisición de Kawhi Leonard en un intercambio AP

Según los informes, Toronto y Los Ángeles acordaron el intercambio el 30 de junio. Leonard regresaría a la franquicia que dirigió al campeonato de 2019, mientras que los Clippers recibirían un paquete encabezado por Brandon Ingram, Gradey Dick y múltiples selecciones del draft.

La transacción quedó en suspenso después de que la NBA informara a Toronto que asumiría el riesgo de cualquier castigo que afectara a Leonard una vez que el intercambio se hiciera oficial.

La posible disciplina podría incluir multas, selecciones perdidas en el draft, suspensiones para el personal del equipo o incluso la anulación del contrato de Leonard. Aún no está claro exactamente cómo afectaría cualquier penalización a una operación completada.

Esa incertidumbre explica la renuencia de Toronto a cerrar el trato antes de que la liga tome una decisión. Sin embargo, eso no ha cambiado el deseo de los Raptors de reunirse con Leonard.

Poco después del intercambio, el presidente del equipo Raptors, Masai Ujiri, expresó confianza en la mentalidad de Leonard.

“Está decidido y parece estar en el estado de ánimo adecuado”, dijo Ujiri. â€”TendrÃ¡s noticias suyas en breve. Creo que hay un fuego dentro de él y todos estamos emocionados por eso”.

El jugador de 35 años viene de la mejor temporada anotadora de su carrera, con un promedio de 27,9 puntos en 65 apariciones.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, expresó recientemente su esperanza de que la investigación concluya antes de la temporada regular, pero no se ha anunciado una fecha límite formal.

Por tanto, los Raptors y los Clippers se preparan para seguir adelante a la espera de un proceso que no pueden controlar.

El regreso de Leonard a Toronto todavía parece ser el resultado esperado. La única pregunta es si sucederá antes del campo de entrenamiento, antes de la temporada regular o después de que la investigación se convierta en un problema que seguirá a ambos equipos hasta 2027.