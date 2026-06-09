A pocos días del final, el partido inaugural de Estados Unidos en el Mundial aún no está agotado

alternar título Patrick T. Fallon/AFP vía Getty Images

Algo inusual está sucediendo a pocos días de que la selección masculina de Estados Unidos abra su campaña mundialista contra Paraguay: las entradas para el partido no están agotadas.

Aunque las cifras fluctúan regularmente, el sitio web de venta de entradas de la FIFA todavía muestra 132 entradas por vender para un partido que se celebrará en Los Ángeles el viernes. Mientras tanto, las plataformas de reventa como StubHub y SeatGeek (y el propio mercado de la FIFA) también muestran miles de entradas a la venta.

La cifra es aún mayor para el partido inaugural de Canadá contra Bosnia Herzegovina en Toronto el mismo día, ya que quedan 226 entradas en el sitio web de la FIFA y una gran cantidad de entradas disponibles en los mercados de reventa.

Esto es inusual para eventos de alto perfil como los partidos inaugurales de la Copa del Mundo (tradicionalmente entre los más difíciles de conseguir entradas en el torneo. Este año contará con tres anfitriones en Estados Unidos, Canadá y México), pero hasta ahora sólo el partido inaugural de México contra Sudáfrica el jueves parece estar prácticamente agotado.

Los expertos en venta de entradas coinciden ampliamente en el motivo: los precios. La FIFA los aumentó drásticamente para el torneo, especialmente para los partidos de alto perfil. Los asientos regulares más caros para el primer partido de Estados Unidos contra Paraguay tienen un precio de 2.735 dólares, más que el costo final para la final de la Copa del Mundo de 2022. – mientras que los más baratos cuestan $1,120.

Incluso el presidente Trump dijo que no pagaría esos precios.

“Ciertamente me gustaría estar allí, pero tampoco lo pagaría, para ser honesto”, dijo Trump al Correo de Nueva York en una entrevista reciente.

Los otros dos partidos restantes de la selección estadounidense tienen muchas menos entradas disponibles, dado que los precios están muy por debajo de los del partido inaugural.

Los precios también han caído bruscamente

No sólo quedan muchas entradas para vender: varias de ellas también están disponibles por debajo del valor nominal de la FIFA. Según Ticketdata, que rastrea los precios en las plataformas de reventa, el par de entradas más baratas para el partido inaugural de Estados Unidos y Canadá costaba 951 dólares el lunes por la mañana, mientras que en la plataforma de reventa de la FIFA, las entradas estaban disponibles por tan solo 690 dólares.

A otros partidos del torneo de 104 partidos también les quedan muchas entradas por vender, a pesar de la afirmación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de que todos los partidos “ya están agotados”. Ese es especialmente el caso de equipos menos conocidos, como el partido entre Jordania y Argelia, que todavía tenía cientos de asientos sin vender en el sitio web de la FIFA.

Sin embargo, la demanda de entradas de alto perfil, como las de Argentina y Portugal, fue mucho mayor, y muchos de esos partidos parecían agotados en gran medida.

¿Se agotarán las entradas para los primeros partidos?

Es difícil responder si eventualmente se agotarán las entradas para los partidos inaugurales de Estados Unidos y Canadá. A lo largo del proceso de venta, la FIFA ha vigilado de cerca cuántas entradas ha vendido realmente y cuántas quedan por vender, lo que hace que sea prácticamente imposible calcularlo.

Además, al igual que otros equipos, la FIFA también podría vender entradas en otras plataformas, incluidas plataformas de terceros como SeatGeek, lo que puede ocultar aún más cuántas entradas quedan por vender.

La FIFA y los organizadores, sin embargo, esperan un aumento del entusiasmo que conduzca a una avalancha de ventas de último minuto para los partidos inaugurales, así como para aquellos como el de Jordania contra Argelia, que parecen estar lejos de agotarse.

Ben Shields, profesor titular de la MIT Sloan School of Management, dice que las percepciones hasta ahora sobre el torneo han estado determinadas por lo caros que han sido los boletos y los viajes para un torneo que se lleva a cabo en todo un continente.

Eso, dice, “no parece sentar bien a muchos”.

Pero eso podría cambiar.

“La esperanza o la apuesta -para la FIFA es que una vez que comiencen los partidos- y los mejores jugadores del mundo compitan por el premio más prestigioso de todos, el deporte como lente de negocios pasará a un segundo plano y la Copa Mundial será vista y experimentada como la institución global duradera que es”, dice Shields. “Ya veremos”.