Rallye du Rouergue: Copa Alpina eléctrica, tramos cronometrados rediseñados, la aplicación Rally Companion… novedades para la edición 2026

La edición 2026 del Rallye du Rouergue, que tendrá lugar del 9 al 11 de julio de 2026, incluye varias innovaciones, entre ellas la integración de la motorización eléctrica, tramos cronometrados revisados ​​y una nueva aplicación dedicada a los espectadores. Suficiente para dar un soplo de modernidad a esta emblemática competición.

La gran primicia: la Copa Alpina eléctrica

Esta es la gran novedad de esta edición: el rally acoge por primera vez la Alpine A290 Rallye Cup. Auténtica prueba dentro de la prueba, esta competición 100% eléctrica ofrece un terreno de juego excepcional con más de 136 km de tramos cronometrados, el recorrido más largo del campeonato francés hasta la fecha. En cada día de carrera, los pilotos recorrerán dos etapas especiales seguidas que se completarán tres veces: las de Espalion-Lassouts y Vimenet el viernes y, al día siguiente, Laissac y Lévévézou.

Para responder a las necesidades logísticas de estos nuevos coches, el recinto ferial de Laissac, centro neurálgico de la asistencia, estará equipado para permitir la recarga de los vehículos en condiciones de carrera.

Tramos especiales rediseñados para el espectáculo y la seguridad

La ruta clásica sufre varios ajustes notables este año. El viernes, la especial de Nérac cambia de dirección (a excepción del famoso bache de Crussac que permanece fiel a su perfil habitual) y el recorrido del monumento a los caídos en Espeyrac se elimina tras las obras de remodelación de la plaza. Ese mismo día, los competidores descubrirán una nueva especial, en torno a Vimenet, cuyo recorrido ha sido diseñado para que los vehículos eléctricos disfruten de una especial no muy lejos de la asistencia.

El sábado, la especial de Laissac disputada en sentido contrario también se beneficia de una modificación en la que será su parte final, necesaria debido a los daños causados ​​por las recientes malas condiciones meteorológicas. Finalmente, para la etapa final, la de la aglomeración de Rodez, el recorrido se modifica con una nueva salida en la carretera de Moyrazès, un paso bajo el puente del ferrocarril, un desvío por el aparcamiento de Aquavallon para el tradicional slalom, antes de dirigirse hacia la rotonda del Anfiteatro.

Rally Companion, el nuevo copiloto espectador

Para reforzar la seguridad y mejorar la experiencia del público, la organización lanza Rally Companion, una aplicación disponible a partir del 30 de junio. Esta herramienta de geolocalización permitirá a los espectadores navegar en tiempo real hacia las zonas reservadas al público, evitando así las zonas prohibidas. La aplicación también te servirá como una guía completa: horarios, calendario de especiales y acceso a los servicios (aparcamientos, puntos de restauración) para preparar tu día lo más cerca posible de la acción.

Una edición bajo el signo de la ecorresponsabilidad

El compromiso medioambiental no se limita a la pista. En línea con la llegada de los vehículos eléctricos, se han rediseñado los trofeos que se entregan a los ganadores y participantes. Estarán realizadas íntegramente en madera, cortadas y grabadas con láser por Julien Daures, un artesano local, sustituyendo las medallas clásicas por un objeto simbólico y duradero anclado en el saber hacer de Aveyron.