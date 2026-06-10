El candidato respaldado por Trump se enfrentará al principal objetivo del Partido Republicano en el distrito de la Cámara de Representantes de Nevada

NUEVO¡Ahora puedes escuchar los artículos de Fox News!

La senadora del estado de Nevada, Carrie Buck, ganó el martes la nominación republicana para el primer distrito del Congreso de Nevada, derrotando al empresario Michael Boris y a otros candidatos en una contienda primaria muy seguida para desafiar a la representante demócrata Dina Titus en noviembre.

La victoria de Buck se produce después de recibir el respaldo del presidente Donald Trump y del gobernador Joe Lombardo, así como el respaldo de grupos republicanos nacionales centrados en proteger y ampliar la mayoría del partido en la Cámara.

Buck, educadora y exdirectora de escuela que representa un distrito del área de Henderson en el Senado de Nevada, ingresó a la carrera en 2025, argumentando que su experiencia en educación y en el gobierno estatal la prepararon para enfrentar a Titus.

MAMÁ DE MINIVAN PONE AVISO AL TITULAR DEM EN EL DISTRITO OBJETIVO DEL PRINCIPAL GOP: ‘ELLA NO HA HECHO NADA POR NOSOTROS’

El campo de las primarias republicanas también incluyó al contratista de reparación de electrodomésticos Michael Boris, el ex pastor y educador Jim Blockey, Rick Saga y Marie Encar Arnold.

La campaña de Buck tuvo una importante ventaja en recaudación de fondos durante gran parte de la carrera y muchos observadores políticos de Nevada la consideraron la favorita al ingresar al día de las elecciones.

Boris había argumentado que los republicanos necesitaban un candidato externo para derrotar a Titus, criticando a Buck como un contendiente respaldado por el establishment.

SCOOP: EL BRAZO DE LA CAMPAÑA DEL GOP DE LA CASA LANZA EL PROGRAMA ‘MAGA MAJORITY’ PARA IMPULSAR A LOS CANDIDATOS ALINEADOS CON TRUMP

Las elecciones generales ahora se trasladan a un distrito que durante mucho tiempo ha favorecido a los demócratas, aunque se ha vuelto más competitivo tras la reciente redistribución de distritos. El Informe Político Cook calificó la carrera como “Probable Demócrata”, lo que refleja el mandato de Titus y la inclinación demócrata del distrito a pesar del creciente optimismo republicano.

El primer distrito de Nevada, que incluye gran parte del este de Las Vegas, Henderson y las comunidades circundantes, tiene un índice de votación partidista de Cook de D+2 y ha estado representado por Titus desde 2013. Los republicanos no han ganado el escaño desde que el ex representante John Ensign dejó el cargo en 1999.

HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA APLICACIÓN FOX NEWS

Se espera que Titus, que enfrentó su propia oposición en las primarias, comience la campaña electoral general con una ventaja sustancial en recaudación de fondos. Los republicanos creen que Buck le da al partido su mayor oportunidad de competir en un distrito que se ha vuelto más competitivo en los últimos años.

La atención ahora se centra en las elecciones generales contra Titus, un veterano demócrata que ha representado al distrito desde 2013 y sigue siendo una de las figuras políticas más establecidas de Nevada.