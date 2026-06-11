BIGBANG Anuncian Gira Mundial de 31 Conciertos en Estadios.

Después de comenzar su vigésimo año de aniversario en Coachella en abril, BIGBANG finalmente ha revelado las fechas de su gira mundial. La gira histórica ha sido insinuada durante meses, con G-Dragon emocionando a los fans durante su gira “Übermensch”, pero el anuncio oficial no llegó hasta el final del set de fin de semana dos de BIGBANG en Coachella, donde G-Dragon dijo a los fans: “Esto es solo el principio. Tenemos algo especial que anunciar por primera vez aquí en Coachella. La gira mundial del vigésimo aniversario de BIGBANG comenzará en agosto. Va a ser una locura. No te lo pierdas”.

Hasta el día de hoy, los detalles han sido escasos más allá de los rumores de los shows de apertura en agosto en el Estadio de Goyang en Corea del Sur. Ahora sabemos que la primera gira de BIGBANG desde 2017 reunirá a los miembros G-Dragon, Taeyang y Daesung para una gira de 31 espectáculos en estadios en Asia, América del Norte, Europa y Australia, incluyendo dos shows en EE. UU. en septiembre. Será una esperada oportunidad para que los fans de todo el mundo vean a BIGBANG en vivo.

Un representante de YG Entertainment comparte con Rolling Stone: “Dado que BIGBANG es uno de los artistas líderes que amplió el alcance del K-Pop a escala global al establecer nuevos hitos en la industria de la música popular, BIGBANG está poniendo todo el esfuerzo para ofrecer el mejor escenario y nivel de perfección para los próximos shows”. Añaden, “Los escenarios están listos para ser monumentales, abarcando el pasado, presente y futuro del K-Pop”.

El set de Coachella del grupo abarcó cada era de la carrera de BIGBANG, con temas como “A Fool of Tears” (2006), hasta los éxitos emblemáticos y pistas más recientes como “Home Sweet Home” (2024), del último álbum de G-Dragon, con Taeyang y Daseung. Taeyang compartió en conversación con Rolling Stone que armar la lista de canciones fue la parte más difícil de prepararse, sugiriendo que la lista de canciones para la próxima gira será igual de cuidadosamente seleccionada y pensada.

Las fechas oficiales de la gira BIGBANG 2026 se anunciarán en una fecha posterior, pero por ahora, los fans pueden registrarse en la web oficial del grupo para recibir actualizaciones.