Veterano de la Segunda Guerra Mundial de Georgia recibe una cálida bienvenida a casa de Honor Flight

HAWKINSVILLE, Georgia — Una multitud de familiares, amigos y otros veteranos dieron la bienvenida a casa al veterano de la Segunda Guerra Mundial J. Keith Lancaster después de un viaje de 10 días a Normandía, Francia, como parte del aniversario del Día D.

Lancaster había estado en lista de espera para el viaje con todos los gastos pagados de la Fundación Better Defense para veteranos de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam durante casi un año antes de ser seleccionado para esta ronda.

“La celebración fue la número 82, pero en realidad se sintió como la primera”, dijo Lancaster. “Recibí besos, recibí apretones de manos…estaban cinco personas de profundidad durante un cuarto de milla solo para darme la mano”.

Según el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, el 6 de junio de 1944 marcó un momento crucial en la Segunda Guerra Mundial. Casi 160,000 tropas aliadas asaltaron las playas de Normandía, Francia. Fue la invasión aérea, terrestre y marítima más grande de la historia, que finalmente llevó a la liberación de Europa occidental después de seis años de conflicto.

Lancaster pasó su tiempo en el Cuerpo Aéreo del Ejército con su servicio basado en Italia. Durante su tiempo en el Ejército, sobrevivió a 33 misiones en un B-24 aterrizando de emergencia dos veces.

“Estábamos en Italia, usábamos B-24 y bombardeábamos el sur de Europa, Yugoslavia, Ucrania y Alemania”, dijo Lancaster. “Estábamos estacionados en Italia y volábamos desde allí para bombardear los suministros de petróleo de Hitler… Stuttgart, Regensburg, Viena, solo para detener la maquinaria de Hitler”.

Mientras tanto, más de 10.000 personas murieron en el Día D.

Lancaster dijo: “9,000 tumbas una junto a la otra y hay tres cementerios que suman más de 13,000; ¿qué habrían hecho esos chicos y eran todos chicos? Te preguntas cómo habrían afectado la vida que vivimos”.

Lancaster dijo que le encantó el viaje y que ahora que ha visto Normandía, le encantaría volver.

“Había 27 veteranos y estábamos todos en sillas de ruedas y no podía creerlo”, dijo Lancaster. “Dejamos tantas vidas para que ellos pudieran vivir, fue un viaje increíble”.

El presidente de Middle Georgia Honor Flight, Bob Long, dice que es más que solo un viaje.

“Permite a los veteranos cerrar muchos eventos que tal vez hayan experimentado y no han podido acercarlos a hoy”, dijo Long.

Long dijo que él y su equipo disfrutan viendo las sonrisas en los rostros de los veteranos mientras visitan los lugares históricos en los que lucharon, ya que algunos veteranos nunca tendrían la oportunidad de viajar de esta manera. Aunque la lista de espera es larga, Long dice que esta es solo una forma de apoyar a los veteranos de los Estados Unidos.

“Apóyalos, debes apoyarlos”, dijo Long. “Los veteranos han hecho muchas cosas que la mayoría de las personas ni siquiera han experimentado, y necesitan todo el apoyo que puedan recibir”.

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Middle Georgia Honor Flight también organiza una visita de un día a la capital de nuestra nación, visitando varios monumentos en el viaje.

Si conoces a un veterano que le gustaría participar, o si conoces a alguien que le gustaría ser voluntario, hay más información en el sitio web de Middle Georgia Honor Flight.

Si conoces a un veterano que haya servido en la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam o la Segunda Guerra Mundial y le gustaría obtener más información sobre el programa de retorno al campo de batalla, visita el sitio web de la Better Defense Foundation.