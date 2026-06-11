ACTUALIZACIÓN: Wu-Tang Clan desató a los Knicks para una remontada en la segunda mitad que quedará grabada en los libros de historia, ya que el equipo local revirtió el mayor déficit en la historia de los playoffs de la NBA. En un momento estuvieron abajo por 29 puntos, los Knicks registraron una victoria de 107-106 ante los Spurs visitantes y ahora se encuentran a una victoria del campeonato.

Llegó la hora, llegó Wu-Tang Clan.

Los héroes del hip-hop pisaron la duela del Madison Square Garden el miércoles por la noche (11 de junio) para una entrega especial muy necesaria durante el juego 4 de las Finales de la NBA.

RZA y compañía desataron un popurrí de “Bring da Ruckus”, “Method Man” y “C.R.E.A.M.”, un raro momento para saborear para los fieles de Nueva York que observaban, aplastados, y procesando la capitulación de los Knicks de Nueva York en la primera mitad ante los Spurs de San Antonio visitantes.

Nueva York necesitaba desesperadamente un milagro del hip-hop, un amuleto de la suerte de Wu-Tang. La franquicia de los Knicks, en busca de su primer título de la NBA en 53 años, quedó atrás 76-49 en el descanso. Esa puntuación no solo es contundente. Es histórica. Ningún equipo visitante en la historia de la NBA ha liderado por tantos puntos en el descanso de un juego de las Finales. Y ningún otro equipo de las Finales ha anotado tantos triples en la primera mitad como los Spurs (14).

Los pesos pesados del rap están tan involucrados en la carrera de los Knicks hacia el título que han cambiado su perfil de redes sociales con un logo de “Wu York Knicks”. Si se sentían desanimados en el descanso, no lo mostraban. Ver a continuación.

Anteriormente, la cuenta oficial de Instagram de Wu-Tang Clan parecía confirmar que el grupo se presentaría en el Garden. “Bring Da Hive Knicks in 5”, tituló Wu una publicación en su Historia de Instagram.

Y por separado, en el nuevo episodio de “Wu Wednesdays”, el programa de RZA en SiriusXM en la emisora Rock The Bells Radio de LL COOL J (Ch. 43), el rapero insinuó acción hip-hop por venir. “Los que vayan al (MSG) esta noche podrían presenciar algo especial”, RZA bromeó al comienzo del programa. “Veamos qué sucede en el edificio esta noche.”

Page Six informó primero que Wu se dirigiría al MSG como entretenimiento en el descanso con las Finales de la NBA regresando a la Gran Manzana por primera vez desde 1999, cuando también los New York Knicks se enfrentaron a los San Antonio Spurs en ese entonces.

Independientemente del resultado, Wu-Tang Clan tiene mucho que esperar. El grupo será inmortalizado en el Salón de la Fama del Rock and Roll este diciembre, junto con Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division / New Order, Oasis, Sade y Luther Vandross. El grupo ha sido elegible para la inducción desde 2018. RZA ha calificado el honor como “uno de esos pilares en la vida”, señalando que su primera casa que compró fue en Cleveland y ha conducido y visitado el Rock Hall “cientos de veces” en los años siguientes.

Para aquellos que llevan la cuenta, los Knicks entraron al juego 4 con una ventaja de 2-1 en la serie. Wu está actualmente en un descanso de la gira “Wu-Tang: The Final Chamber” de la banda. La gira de despedida se reanudará con una etapa norteamericana que comenzará en agosto. La banda visitará Atlantic City, Kansas City, Cincinnati, Toronto, Atlanta, Orlando, Tampa, Albuquerque, Salt Lake City y Las Vegas antes de ofrecer un último espectáculo el 4 de octubre en Phoenix. El legendario grupo de rap también fue inmortalizado en el Salón de la Fama del Hip Hop de Billboard en 2025.