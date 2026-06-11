La afición argentina de Nueva Jersey espera ganar dos Mundiales consecutivos

Argentina busca hacer algo que sólo han logrado dos naciones en la historia del copa del mundo — ganar torneos consecutivos — pero no será fácil.

Para Pablo Choripan, propietario de un restaurante de barbacoa argentina en Hackensack, Nueva Jersey, este es el sueño.

El restaurante Hackensack sirve de hogar a sus fans

Choripan, quien emigró a los Estados Unidos cuando era niño, ama a su equipo nacional. Su restaurante, llamado Choripan, es un santuario dedicado a los tres veces campeones de la Copa del Mundo.

Camisetas, fotografías de jugadores y otros productos de los fanáticos se alinean en las paredes interiores. También hay una imagen enorme de Lionel Messi fuera del restaurante.

“Quería acercarlo lo más posible a Argentina”, dijo Choripan.

Choripan en Hackensack sirve como hogar para la base de fanáticos argentinos en Nueva Jersey. CBS Noticias Nueva York



Vídeos de anteriores ver fiestas Muestra a los fanáticos argentinos de Nueva Jersey saltando, ondeando banderas y animando a su amado equipo.

“Nada es imposible”

Para intentar ganar el copa del mundo por segunda vez consecutiva es muy difícil. Pero podría volver a suceder. A

“Argentina todavía tiene una buena plantilla. Messi es un poco mayor, pero creo que es posible. Nada es imposible en la vida”, afirmó.

Un aparcamiento con un cartel del jugador argentino Lionel Messi, junto al estadio New York New Jersey. TIMOTHY A. CLARY /AFP vía Getty Images



Este podría ser el último baile de Messi, haciendo que el torneo signifique mucho más.

“Sabes, creo que el tipo es simplemente increíble”, dijo Choripan. “Creo que para cada argentino será, ya sabes, emotivo porque probablemente serán los últimos partidos en los que veremos a Messi con la selección nacional”.