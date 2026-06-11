La guerra de Irán propaga conflictos en Oriente Medio

El 28 de febrero, los Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos coordinados contra Irán, matando al líder supremo Ali Khamenei, así como a varios generales iraníes de alto rango. El cuerpo de Khamenei fue encontrado en su complejo en Teherán, la capital y la ciudad más grande de Irán.

Posteriormente, Irán lanzó ataques de represalia contra Israel, apuntando a lugares en Jerusalén, Tel Aviv y Bet Shemesh, matando al menos a una docena de israelíes e hiriendo a cientos, y a bases militares de los Estados Unidos en varios estados del Golfo.

Del 1 al 2 de marzo, los ataques de EE. UU. e Israel dañaron significativamente la Instalación Nuclear de Natanz de Irán, pero la instalación de enriquecimiento subterráneo sufrió daños mínimos, según la Agencia Internacional de Energía Atómica.

Mientras las fuerzas de EE. UU. e Israel lanzaban misiles a Teherán, se causaron daños significativos no solo en lugares estratégicos como bases militares, sino que también se destruyó infraestructura crucial. Más de 1,200 civiles resultaron muertos y al menos 10,000 resultaron heridos en los bombardeos, según el Ministerio de Salud de Irán. Muchas de estas personas murieron en ataques a numerosos hospitales y escuelas alrededor de la ciudad. Según la BBC News persa, Israel ha afirmado que los daños causados a estos hospitales fueron colaterales y consecuencia de su cercanía a objetivos militares.

Mientras tanto, Hezbolá e Israel también están en guerra. Después del asesinato de Khamenei, Hezbolá lanzó varios cohetes al norte de Israel. El ejército de Israel ha estado lanzando ataques aéreos contra sitios militares de Hezbolá. Los ataques han dañado la infraestructura civil, han matado a más de 20 libaneses y han desplazado a más de un millón.

Una base de la Royal Air Force en el Territorio Británico de ultramar de Akrotiri y Dhekelia en la isla de Chipre en el Mar Mediterráneo fue atacada por un municionamiento de espera, que es un dron de ataque no tripulado y autodestructivo. Según funcionarios chipriotas, el LM era de fabricación iraní y fue disparado por el grupo militante respaldado por Irán y con sede en Líbano, Hezbolá, pero esto no ha sido confirmado.

Como estado miembro de la Unión Europea, Chipre está sujeto a la cláusula de defensa mutua de la UE, que llama a otros miembros de la UE a proporcionar ayuda al país atacado. Hasta ahora, varios estados miembros han enviado fragatas para ayudar a proteger la isla de posibles ataques futuros.

El Estrecho de Hormuz, un paso al sur de Irán que conecta el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico, fue cerrado por Irán poco después de que comenzara la guerra. Los precios del petróleo y el gas han aumentado desde entonces. El 13 de marzo, el presidente Donald Trump derogó las restricciones a la venta de petróleo ruso, lo que, según el New York Times, apenas ha tenido impacto en los precios. Estas restricciones se implementaron después del inicio de la invasión continua de Ucrania por parte de Rusia, lo que convirtió la derogación de Trump en una decisión controvertida.

También el 13 de marzo, la Fuerza Aérea de EE. UU. llevó a cabo un ataque aéreo en la Isla Kharg de Irán, ubicada en el Golfo Pérsico. Más de 90 sitios militares fueron atacados en los ataques, pero las fuerzas estadounidenses dejaron intencionalmente intacta la infraestructura de petróleo y gas.

Tres días después, Trump solicitó a los aliados de EE. UU. en la Organización del Tratado del Atlántico Norte que enviaran ayuda militar para forzar la reapertura del Estrecho de Hormuz. Los otros estados de la OTAN declinaron hacerlo, lo que Trump calificó de “un error muy tonto”. Después, se retractó de su declaración, diciendo que los EE. UU. no necesitan ayuda de nadie, según NBC.

El 18 de marzo, las fuerzas israelíes bombardearon instalaciones en el campo de gas South Pars de Irán. Forma parte del campo de gas South Pars/North Dome, el campo de gas más grande del mundo, que comparte con Qatar.

No está claro hacia dónde se dirigirá esta guerra. Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, ha declarado que Irán dejará de luchar una vez que haya un acuerdo contra futuros ataques de Israel y EE. UU., se paguen reparaciones y haya un reconocimiento general de la soberanía iraní. Trump ha dado mensajes contradictorios, afirmando tanto que la guerra terminará pronto como que los EE. UU. aún no han “ganado lo suficiente”.