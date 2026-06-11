Salario de Drew Sidora de Real Housewives of Atlanta revelado en medio del divorcio de Ralph Pittman

El salario de Drew Sidora en “The Real Housewives of Atlanta” es algo para cantar. Según los documentos judiciales relacionados con la finalización de su divorcio de su ex, Ralph Pittman, con quien rompió en 2023 después de ocho años de matrimonio el 8 de junio, se revelaron sus finanzas, incluido su salario por aparecer en “RHOA”. Sidora, de 41 años, ganó un poco más de $352,000 en 2023 por su papel como miembro del elenco principal de la temporada 15, según los documentos judiciales obtenidos por TMZ. Los documentos mostraron que su salario aumentó a $380,000, o $22,500 por episodio, en 2024 para la 16ª temporada, en la que Pittman y los hijos de Sidora, Josiah, 14 años, Machai, 10 años y Aniya, 8 años, también aparecieron. Los ingresos de Sidora por filmar la temporada 17 aumentaron a alrededor de $465,000, lo que equivale a $26,000 por episodio, según la presentación. Y tener un durazno en Bravo no es la única victoria financiera de Sidora. Los registros legales señalaron que la actriz, quien ha tenido roles en “Step Up” y “White Chicks”, aseguró $19,000 en regalías y derechos de autor, además de $83,000 por otros trabajos en 2024. Por lo tanto, el tribunal dictaminó que Sidora deberá pagar a Pittman $2,218 al mes en manutención infantil por Machai y Aniya, según los documentos. Y aunque a Pittman se le otorgó la propiedad de su casa de $1.9 millones, los documentos establecieron que él debe pagar a Sidora alrededor de $145,000 en intereses.