Canadá y Argentina ante el desafío del desarrollo minero

Stewart Wheeler, Embajador de Canadá en Argentina, destacó el potencial del país y la importancia de construir un desarrollo sostenible y comunitario.
Por Panorama Minero
Relación Argentina-Canadá
- “La relación entre nuestros países atraviesa un período de gran dinamismo, donde la minería juega un papel central. Para Canadá, esta industria ha sido parte de su identidad económica y productiva desde hace más de 150 años. Hay un gran acumulado experiencia en extracción de recursos y en el desarrollo de ecosistemas productivos vinculados a la minería. Canadá y Argentina comparten muchas similitudes: ambos son ricos en recursos naturales y tienen el potencial de transformarlos en crecimiento social”.
La importancia estratégica de la minería en las relaciones bilaterales
- â€œCanadá es el principal inversor extranjero en minería en Argentinalo que supone una gran responsabilidad para la Embajada. El desafío no es sólo apoyar inversiones, sino también fortalecer la industria a través de la capacitación, la colaboración con universidades e institutos técnicos, el intercambio regulatorio y el desarrollo de un ecosistema productivo y tecnológico vinculado a la minería, el petróleo y el gas”.
- â€œCanadá aporta experiencia en ingeniería, planificación, ciencias ambientales, relaciones comunitarias y tecnología.. También persigue una visión de largo plazo, viendo la minería como algo más que una apuesta a corto plazo. Las empresas canadienses llevan décadas en Argentina y mantienen un compromiso sostenido con el desarrollo minero”.
San Juan como primera visita oficial
- â€œDurante mi reciente viaje a San Juan, participÃ© en Expo San Juan Minerase reunió con autoridades y acompañó a una delegación de empresas de MSTA Canadá. La visita fue particularmente significativa, ya que fue compartida con el mismo grupo presente durante mi primera visita oficial a la provincia como embajador”.
- â€œSan Juan y la minería argentina son estratégicos para Canadá y para una relación duradera”.
Más allá de la extracción de minerales: educación y RSE
- â€œMinería moderna ya no puede entenderse como un mero enfoque extractivo. El desafío hoy yace en transferencia de conocimiento, desarrollo tecnológicoy formación de capital humano. Canadá ha construido un modelo sólido de colaboración entre la industria y la educación que puede contribuir al crecimiento de la minería argentina”.
- â€œEn CanadÃ¡, universidades, institutos tÃ©cnicos y empresas trabajan juntos para desarrollar capacitaciones programas alineados con las necesidades reales de la industria. El objetivo es garantizar competencias, certificaciones y habilidades exigido por una industria global altamente competitiva”.
- â€œLa minería sostenible requiere altos estándares técnicos, ambientales y sociales. Para proyectarse en el largo plazo debe generar un impacto positivo en las comunidades, el medio ambiente y la sociedad”.
Transferencia de conocimientos: el caso del futuro unicornio
- â€œEstamos trabajando con actores argentinos en iniciativas de cooperaciÃ³n educativa y tÃ©cnica para fortalecer la transferencia de conocimiento. Ya existen acuerdos entre instituciones, provincias y empresas privadas. En San Juan, Futuro unicornio se destaca como una empresa argentino-canadiense dedicada a la formación profesional”.
- â€œDurante PDAC En Toronto, Unicorn Future firmó un acuerdo con Colegio del Norteun instituto técnico del norte de Ontario con una fuerte tradición minera. Esta institución colaborará para que los programas de capacitación desarrollados en San Juan se alineen con los estándares y planes de estudio internacionales”.
- “Esto permitirá que el intercambio de profesores y contenidosademás de certificaciones avaladas por Northern College. La propuesta está abierta a la comunidad y busca generar oportunidades laborales concretas y certificaciones transferibles para trabajar en diferentes empresas y provincias”.
- â€œHemos impulsado programas junto con universidades canadienses, como el desarrollado con la Universidad de Columbia Británica y su Instituto de Investigación Bradshaw de Minerales y Minería (BRIMM). Hace dos años financiamos un diploma ejecutivo en minería y gestión de recursos naturales para profesionales del sector público y privado. Cerca de 60 profesionales Participaron personas de diferentes provincias argentinas y seguimos evaluando la expansión de estas iniciativas”.
Visita al Proyecto Vicuña y Organizaciones de la Sociedad Civil
- “Hace poco más de un mes, Visité el proyecto Vicuña junto con el embajador de Australia. La experiencia nos permitió comprender la escala del potencial minero de San Juan. También participamos en una mesa de trabajo con representantes de proyectos mineros, universidades, organismos de educación técnica, cámaras empresariales y autoridades provinciales, impulsada por la Cámara Minera de San Juan y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.”
- â€œEstos espacios permiten identificar capacitación necesidades y demandas de la industria con el fin de organizar mejor la oferta educativa y técnica. Canadá y Australia tienen una amplia experiencia minera y creen que compartirla puede contribuir al crecimiento que vive Argentina actualmente”.
La industria minera argentina y el interés internacional
- â€œEl aÃ±o pasado, durante mi primera participaciÃ³n en PDAC en Toronto, el sentimiento predominante era la cautela y los cuestionamientos sobre la continuidad de los cambios en Argentina. Este año, el escenario fue diferente: el potencial de Argentina ahora se da por sentado. La conversación viró hacia cómo abordar los desafíos del crecimiento, como infraestructura, capacitación, financiamiento, sostenibilidad y planificación territorial ante el avance simultáneo de múltiples proyectos”.
- “Estamos entrando una etapa enfocada a construir un desarrollo minero sustentable, competitivo y positivot para Argentina y sus socios estratégicos, entre ellos Canadá”.
Minería y comunidades locales: una relación a largo plazo
- “La relación entre la minería y la comunidad es una de las dimensiones más importantes en la evolución de la industria minera canadiense. Ha sido un largo proceso de aprendizaje y modernización. Canadá no sólo tiene una tradición minera sino también experiencia en la integración del desarrollo de recursos naturales con las necesidades, expectativas y derechos de las comunidades”.
Experiencia personal
- “Crecí entre Ottawa y Yellowknife, una ciudad minera en el norte de Canadá donde trabajaba mi padre. Desde muy joven vi cómo la minería puede impulsar el desarrollo regional, pero también la importancia de construir una buena relación con las comunidades vinculadas a los proyectos”.
Un cambio que surgió en la década de 1980
- “Durante las décadas de 1980 y 1990, Canadá experimentó un proceso de maduración política y social. Las comunidades dejaron de ser meros receptores del desarrollo y se convirtieron en actores, socios y participantes activos de los proyectos”.
- â€œEste cambio transformó la forma de entender la minería. Canadá pasó por etapas sin auténtica consulta, lo que generó conflictos incluso en proyectos con permisos. La experiencia enseñó una lección importante: no es posible desarrollar proyectos sostenibles sin una relación genuina y de confianza con las comunidades”.
Un modelo con una filosofía clara
- “Hoy en día, es impensable que una empresa minera seria inicie un proyecto sin trabajar desde el principio con las comunidades locales. En Canadá, esto está vinculado a una historia marcada por coexistencia entre Pueblos indígenas, comunidades francófonas y anglófonas e inmigrantes. Incluso existen tratados entre los pueblos indígenas y la Corona británica que son anteriores a la independencia y forman la base de una estructura constitucional y legal única”.
- â€œEl modelo canadiense no puede simplemente trasladarse a otros lugares, pero su filosofía es clara: el desarrollo de los recursos naturales debe generar oportunidades y desarrollo para las comunidades conectadas a los proyectos.â€
Comunidades locales como socios en proyectos mineros
- “Este enfoque ha evolucionado con el tiempo y continúa mejorando. hoy hay Casos donde las comunidades indígenas participan como socios en grandes proyectos mineros, con representación y aportes de capital.. Muchos perciben que el desarrollo responsable puede fortalecer sus territorios, crear oportunidades para las generaciones futuras y mejorar la calidad de vida al tiempo que protege el medio ambiente y la biodiversidad”.
- â€œLa legislaciÃ³n canadiense exige que sus empresas respeten los principios de responsabilidad social corporativa. Además, los accionistas y los mercados financieros exigen prácticas responsables. Esta combinación de experiencia, requisitos institucionales y compromiso social explica por qué la relación entre la minería y la comunidad ocupa un lugar central en la visión de Canadá para el desarrollo de los recursos naturales”.
Argentina y Canadá: no sólo minería
- â€œMcCain, el mayor productor de papa de Argentina, y Magna, importante fabricante de autopartes, son empresas canadienses. Esto refleja el interés de Canadá de ser un socio estratégico en el desarrollo de Argentina. En este contexto, los avances en las negociaciones entre Canadá y Mercosur hacia un acuerdo de libre comercio son alentadores”.
- “Recientemente, El Primer Ministro de Canadá y el Presidente Javier Milei discutieron cómo ampliar las relaciones económicas bilaterales. En el actual contexto geopolítico, Canadá busca diversificar sus relaciones comerciales y considera estratégica su relación con el Mercosur. Al mismo tiempo, Argentina atraviesa una etapa de apertura económica y Canadá busca consolidarse como un socio estratégico de largo plazo.”