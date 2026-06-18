Limonero Films se asocia con Parad Media para ventas mundiales en Bock Saga, una historia de True Crime, Cults, Eccentric Characters and a Treasure (EXCLUSIVO)

Barcelona-based Limonero Films ha adquirido los derechos mundiales para distribuir “Bock Saga”, una serie original de cuatro partes de crimen real producida por el grupo finlandés Parad Media.

La serie relacionada con sectas, que se estrenará en el canal finlandés YLE el 27 de julio, ya se ha vendido a NRK en Noruega, la emisora sueca SVT y DR de Dinamarca.

La serie examina la enigmática historia de los seguidores de Ior Bock, un autoproclamado místico que afirmaba que sus descendientes eran los custodios de la antigua cultura pagana de Finlandia, historias que formaban su llamada Bock saga.

Desde fiestas de trance en Goa hasta un templo subterráneo en Finlandia que se rumorea contiene un tesoro valorado en 20 mil millones de euros (23 mil millones de dólares), la serie “desenmaraña un viaje surrealista de fe, obsesión y conspiración”, afirmó Limonero Films.

Mezclando investigaciones en tiempo real, imágenes de archivo y animación, “Bock Saga” explora lo que sucede cuando el mito y la realidad chocan en la búsqueda final de la verdad.

“Estoy muy orgulloso de presentar la extraña historia de Ior Bock y sus discípulos al mundo”, dijo Axel Högström, CEO y productor de Parad Media.

“Hemos estado trabajando en este documental durante cinco años, rastreando las ondas del mito de creación alternativo que Bock proclamaba. La producción nos ha llevado por todo el mundo, desde los oscuros bosques de Finlandia hasta fiestas sexuales en Berlín, los barrios marginales de Goa, y hasta California soleada”.

“Es una historia realmente fascinante que trasciende tanto el espacio como el tiempo. Para mí, ‘Bock Saga’ es la prueba definitiva de que la verdad es más extraña que la ficción, y estoy muy feliz de que Limonero nos ayude a compartir esta joya única con las audiencias internacionales”.

La fundadora y CEO de Limonero Films, Pamela Martínez Martínez, añadió: “Crímenes reales, sectas, personajes excéntricos, un tesoro… tiene todos los ingredientes para ser un éxito”.

El distribuidor boutique lanzará la serie en el próximo Sunny Side of the Doc en La Rochelle, Francia.