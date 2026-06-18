Vance defiende acuerdo con Irán

El Vicepresidente JD Vance defendió el acuerdo de paz provisional del Presidente Donald Trump el jueves, insistiendo en que Estados Unidos no está pagando a la República Islámica y que cualquier beneficio económico para Irán depende del total cumplimiento del acuerdo.

“Estados Unidos no está dando ni un centavo a Irán”, dijo Vance.

Los comentarios de Vance se produjeron cuando la Casa Blanca enfrentaba críticas republicanas sobre si Trump le dio a Irán demasiado en un memorándum de entendimiento de 14 puntos que incluye alivio de sanciones, acceso a fondos congelados y un plan de reconstrucción propuesto de $300 mil millones.

“La única forma en que los iraníes obtienen alguno de estos recursos… es si cumplen completamente” con los términos del acuerdo.

El líder supremo de Irán, Ayatolá Mojtaba Khamenei, también enmarcó el acuerdo como condicional, diciendo el jueves que concedió el permiso para el memorándum solo después de recibir garantías de que se protegerían los derechos de Irán y el “frente de resistencia”.

“En principio, tenía una opinión diferente”, dijo Khamenei en un comunicado.

Khamenei dijo que permitió el acuerdo después de que el Presidente iraní Masoud Pezeshkian, quien también lidera el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, aceptara la responsabilidad de salvaguardar los intereses de Irán.

El ayatolá dijo que Irán esperará para ver si se cumplen las condiciones, advirtiendo que las futuras conversaciones directas con Estados Unidos no implican sumisión a “la opinión del enemigo”.

Siguiendo la declaración del ayatolá, Trump dijo en una publicación en Truth Social el jueves, que “animamos a todos en la Región de Oriente Medio a mantener su compromiso de permitir que nuestras negociaciones se desarrollen maravillosamente”.

Trump continuó: “Los Mercados están encantados con lo que está sucediendo con los Precios del Petróleo bien abajo, y las Acciones bien arriba. Esperamos un alto al fuego total en todos los frentes, incluyendo Líbano, Hezbollah e Israel”.