Los prestatarios de préstamos para estudiantes obtendrán un recorte en la tasa de interés si se inscriben en el pago automático

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Los prestatarios de préstamos estudiantiles que se inscriban en pagos automáticos obtendrán un descuento mucho mayor en los intereses a partir del 1 de julio, dice el Departamento de Educación de EE. UU.

El pago automático ha ofrecido durante mucho tiempo un modesto descuento sobre la tasa de interés de los prestatarios (0,25 puntos porcentuales), pero después de que millones de prestatarios optaron por no participar durante la larga pausa de pago de COVID, y algunos no hicieron pagos durante años, la cartera de deuda estudiantil del país aumentó a $1,7 billones.

El jueves, el departamento dijo que aumentará temporalmente su descuento en la tasa de interés de pago de automóviles a un punto porcentual completo. En la práctica, eso significa que un prestatario universitario con un préstamo al 6,39% actual vería su tasa de interés caer temporalmente al 5,39%.

El recorte de tasas tendrá una duración de dos años, desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2028.

Los prestatarios que ya están inscritos en el pago automático no necesitan actuar. Recibirán automáticamente el recorte de tipos.

En una llamada con periodistas el jueves, el subsecretario Nicholas Kent dijo que, en 2019, aproximadamente el 83% de los prestatarios estaban inscritos en el pago automático, pero que a finales de 2025, esa tasa de participación había caído considerablemente, a solo el 40% de los prestatarios.

“Este incentivo temporal está diseñado para ayudar a los prestatarios a pagar sus saldos más rápidamente”, dijo Kent a los periodistas, “aprovechar al máximo los nuevos beneficios de pago, mantenerse encaminados hacia las oportunidades de condonación de préstamos y fortalecer la salud general de la cartera de préstamos federales para estudiantes”.“

El departamento dice que los prestatarios tendrán hasta el 30 de septiembre para inscribirse en el pago automático y calificar para el descuento de interés de dos años.

El 1 de julio marca el comienzo de una serie de grandes cambios nuevos en el mundo de la ayuda federal para estudiantes, incluida la introducción de dos nuevos planes de pago y nuevos límites controvertidos para los préstamos para estudiantes de posgrado.

Editado por:Nirvi Shah