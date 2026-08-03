Club argentino Almirante Brown presenta camiseta de Malvinas en medio del escrutinio de la FIFA

El club argentino Almirante Brown mostró su nueva camiseta que lleva un lema que reclama la soberanía del país sobre las Islas Malvinas durante la victoria del domingo en segunda división sobre Racing de Córdoba.

Almirante Brown dijo que la nueva camiseta, que tiene una tipografía similar a la pancarta que los jugadores argentinos sostuvieron en la cancha después de su victoria por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial en Atlanta y que llevaba el mismo mensaje, es un homenaje a las “Islas Malvinas”.

En el frente de la camiseta se muestra “Las Malvinas son Argentinas” (Las Malvinas son argentinas).

Argentina se refiere a las Islas Malvinas como Islas Malvinas.

Almirante Brown publicó en X una fotografía de su once titular ante Racing con el mensaje: “¡Son argentinos!”.

Las Islas Malvinas están a unas 8.000 millas de Gran Bretaña y a 300 millas del continente argentino.

Los dos países lucharon por el control de las Malvinas en una guerra de 74 días que provocó 910 bajas en 1982. MI News/NurPhoto vía Getty Images

“¡Argentinos por siempre! Estamos orgullosos de presentarles nuestra camiseta homenaje a las Islas Malvinas, que luciremos por primera vez en el partido contra Racing de Córdoba de este domingo”, publicó el club en Instagram antes del partido liguero del domingo.

El diseño de la camiseta se alejó de las tradicionales franjas amarillas y negras de Almirante Brown en favor de bloques horizontales de azul cielo y blanco, los colores de la selección argentina.

La camiseta también presenta debajo de los números del equipo en la espalda, una silueta del capitán argentino Lionel Messi, que lo muestra celebrando su gol con ambos dedos apuntando hacia el cielo.

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La FIFA abrió la semana pasada varios procedimientos contra la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) por presuntos incumplimientos del reglamento durante “varios partidos” del Mundial.

Incluía una posible infracción del artículo 13 apartado 2 c) (Utilización de un evento deportivo para manifestaciones de carácter no deportivo) por la pancarta exhibida por los jugadores argentinos tras su victoria sobre Inglaterra.

El presidente argentino, Javier Milei, calificó la celebración de los jugadores con la pancarta como “perfectamente válida” y dijo que el mensaje “refleja un sentimiento compartido por todos los argentinos”, aunque esperaba que la FIFA sancionara al equipo con una multa.

La FIFA ya multó a la Asociación Argentina de Fútbol con 20.000 libras esterlinas (27.000 dólares) después de que sus jugadores levantaran una pancarta con el mismo texto antes de un amistoso contra Eslovenia en 2014.