Desplantes y Sorpresas en los Premios BET 2026

En la reciente entrega de los Premios BET 2026, que tuvo lugar en el Peacock Theater de Los Ángeles el domingo 28 de junio, se produjeron sorpresas y desaires entre los ganadores. Michael B. Jordan, la estrella de “Pecadores”, que obtuvo un Premio de la Academia al mejor actor, también triunfó en la misma categoría aquí. Teyana Taylor, nominada al Oscar a mejor actriz de reparto por “Una Batalla Tras Otra”, se llevó a casa el premio a mejor actriz en estos premios.

Otra sorpresa fue el triunfo de “Burning Blue” en la categoría de elección de los espectadores, venciendo a varios actos ganadores en otras categorías en los Grammys anteriores. Mariah the Scientist fue la única ganadora en esta categoría.

Por otro lado, Doja Cat y Latto fueron las grandes perdedoras al no obtener ningún premio, mientras que Cardi B perdió el premio al álbum del año. RAYE, quien arrasó en los BRIT Awards en 2024, también sufrió desilusiones al perder el premio a la mejor artista novel.

Leon Thomas ganó el premio al mejor artista masculino de R&B/pop por primera vez, venciendo a artistas con más nominaciones. Las sorpresas y los desaires marcaron la velada de los Premios BET 2026.