La final del Travelers Championship S Scheffler (EE. UU), V Hovland (Nor) -21; C Morikawa (EE. UU) -20; M Fitzpatrick (Ing) -19; W Clark (EE. UU), A Bhatia (EE. UU) -18 Otros seleccionados: A Fitzpatrick (Ing) -17; R MacIntyre (Esc) -16; T Fleetwood (Ing) -14; S Lowry (Irl) -13; J Rose (Ing) -12; A Rai (Ing) -11 Tabla de clasificación completa La ‘fila vikinga’ de Noruega hizo su aparición en el campo de golf este fin de semana cuando Viktor Hovland se abrió paso hacia un playoff el lunes con Scottie Scheffler en el Travelers Championship. Los fanáticos de fútbol de Noruega en la Copa del Mundo han hecho famoso este tributo a sus ancestros vikingos este verano, realizándolo en juegos y alrededor de los coanfitriones, Estados Unidos. Su selección jugó contra Francia el viernes cerca de Boston, a dos horas en coche de TPC River Highlands, anfitrión del Travelers Championship, lo que llevó a una delegación noruega a viajar para animar a Hovland. Hovland tenía una ventaja de un golpe al entrar en la cuarta ronda y estuvo cerca de asegurar la victoria en el hoyo 18, pero su intento de birdie desde 25 pies falló por poco al registrar un 69 bajo par. El número uno del mundo tuvo que salvar el par desde dentro de nueve pies para igualar a Hovland en -21 y celebró con un puño apretado cuando el putt cayó para darle un 68. Los organizadores determinaron que no había suficiente luz natural para el playoff de muerte súbita como resultado de un retraso de tormenta de 90 minutos anterior, por lo que el número 30 y Scheffler regresarán el lunes a las 09:00 hora local (14:00 BST). “Estuve tan cerca de lograrlo en el 18, pero aceptaré el playoff”, dijo Hovland. “Jugué mucho golf excelente esta semana, así que me siento bastante bien. Obviamente, me hubiera gustado haberlo logrado en la regulación, pero tengo otra oportunidad de ganar”. Hovland retrocedió después de un cuarto bogey al comienzo de la parte trasera, pero solventó la suspensión con tres birdies consecutivos desde el 13 para igualar a Scheffler. “Por un tiempo ni siquiera estaba en segundo lugar, así que estoy realmente feliz de que todavía tenga una oportunidad”, dijo el joven de 28 años. Collin Morikawa comenzó el día nueve golpes detrás del líder, pero hizo un 61 nueve bajo para establecer un objetivo en el club house de -20, con Hovland y Scheffler teniendo seis hoyos por jugar. Morikawa finalmente terminó tercero, con el inglés Matt Fitzpatrick un golpe más atrás después de un 64, la misma puntuación que su hermano Alex, quien empató en el séptimo lugar con -17. El campeón del Abierto de Estados Unidos, Wyndham Clark, hizo un 65 de cierre para terminar empatado en quinto lugar con -18, con el escocés Robert MacIntyre en la décima posición empatado a dos golpes más atrás.